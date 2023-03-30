手機先吃！視覺系超浮誇網美甜點店，從裝潢到餐點都超好拍

【圖／文：行遍天下】

2016年從西門町崛起的視覺系浮誇網美甜點下午茶餐廳「Meat Up覓晌」，帶動相機手機先食的視覺系甜點風潮，更被甜點王國日本媒體評選為「台灣十大必訪打卡餐廳」。

▲豪華101草莓塔／1,099元、101草莓塔／690元。豪華版草莓塔近1公尺高、多達30幾顆草莓，擠滿鮮奶油，底層有香草海綿蛋糕、草莓果凍、草莓及五彩脆球，淋上煉乳飛瀑，開吃！

這間連平日都大排長龍的網紅餐廳是由創辦人暨品牌總監阮婷怡於大四那年創辦的，時任人氣美食旅遊部落客的她，當時IG就擁有6萬多粉絲。創業兩個月就擴店，2017年迅速擴點至海外西安，2019年進駐深圳，2020年升級為「Meat Up覓晌」2.0版，西門店擴遷營業，2022年開設桃園藝文店。

▲店內裝潢同樣走視覺系，每個角度都適合美拍。





【美味小祕訣】

品牌總監阮婷怡帶動相機手機先食的視覺系甜點風潮，為下午茶注入千奇巧思，打造網美甜點新高度，2.5個月就換新Menu，緊抓消費者求新求變的口味，大湖草莓盒裡放的是草莓季菜單！

阮婷怡將環遊世界30國的閱歷當作靈感，轉換在繽紛美食、裝潢和氛圍上，除了美到浮誇的甜點，餐廳以桃紅、綠、杏3色為主色系，餐廳裡裡外外，每個角度都適合美拍，成為人氣必訪打卡網美餐廳，更做到親子友善、寵物友善。

台北西門店、桃園藝文店同步推出全新草莓季！嚴選大湖產地直送的高品質新鮮草莓，端出浮誇吸睛的果物下午茶，101草莓塔／草莓帕菲杯、莓花糖／莓果棉花糖瀑布舒芙蕾、高冷莓莓／草莓奶酪帕菲與舒芙蕾......個個爆款！

▲草莓奶昔紅心皇后／310元。超華麗的紅心皇后，香甜濃醇的草莓奶昔搭配棒棒糖、棉花糖、草莓棒、五彩脆球、焦糖、鮮奶油和小脆餅乾，草莓季最浮誇奶昔！

▲高冷莓莓／320元。草莓奶酪帕菲舒芙蕾杯以馬丁尼杯盛裝，基底有奶酪、草莓果凍、新鮮草莓，鬆軟招牌舒芙蕾和整杯白玉珍珠草莓淋醬，酸甜好滋味！





店家資訊

Meat Up覓晌





地址：台北市武昌街二段37號6樓

時間：11:00-21:00





地址：桃園市桃園區同德五街67號2樓

時間：10:30-20:00，下午茶時段15:00-17:30（週一公休）

FB：Meat Up 覓晌





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