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迪化街必吃最夯美食！ 台北大稻埕「巨無霸草莓大福」 日式風格小攤車大排長龍

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

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今天小米要來介紹台北大稻埕迪化街必吃的美食-草莓大福。店家精選的草莓不僅新鮮多汁，而且是巨無霸Size，皮薄餡料多，深受大家喜愛！真的沒有誇張，不管平日或是假日都能看到大排長龍的人潮，還有哪些特別之處呢？快跟著小米一起去看看吧。

草莓大福位置及停車方式

草莓大福位於台北大稻埕迪化街商圈，就在永樂市場旁的鴉片粉圓前。

開車的朋友可以把車停在永樂室內停車場。

草莓大福環境介紹

遠遠看到大排長龍的人潮，就知道離攤位不遠了。

木作的小攤車，充滿濃濃的日式風格。

可以看到店員分工明確，不停地包著草莓大福，由一人將紅豆餡包覆超大顆的草莓後，再交由下一位包裹Q軟薄皮。

草莓大福菜單目錄搶先看

攤位只有販售一種商品，那就是草莓大福，一顆45元、三顆120元。

購買多盒的朋友可以參考以下價目表。

草莓大福用餐心得分享

小米和小彤最愛吃草莓大福了，這次來到大稻埕一定要來朝聖這家名店。

排了好久，終於買到兩盒準備開吃啦。

不得不說這家的草莓大福真的是巨無霸等級，絕對不是因為小彤拿起來顯得特別巨大。

切半看剖面就知道草莓有多大顆了！而且草莓有精心挑選過，不僅新鮮、多汁，不會酸，光是小米一個人吃了三顆都不膩。

外皮又薄又Q，搭配甜而不膩的紅豆餡，吃起來有顆粒感和紅豆皮，所以香氣特別濃。

皮Q到還可以牽絲成這樣呢！真的超犯規的。

小彤說這是來到台北大稻埕非吃不可的草莓大福喔。

以上是我們的心得分享，喜歡草莓大福的朋友，快趁著草莓季結束之前趕緊衝一波吧～

草莓大福

地址：台北市大同區迪化街一段19號（鴉片粉圓旁）

營業時間： 11:00-16:00（週一公休）

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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大稻埕 迪化街 必吃 草莓季 甜點 大台北美食

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