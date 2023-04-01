迪化街必吃最夯美食！ 台北大稻埕「巨無霸草莓大福」 日式風格小攤車大排長龍
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今天小米要來介紹台北大稻埕迪化街必吃的美食-草莓大福。店家精選的草莓不僅新鮮多汁，而且是巨無霸Size，皮薄餡料多，深受大家喜愛！真的沒有誇張，不管平日或是假日都能看到大排長龍的人潮，還有哪些特別之處呢？快跟著小米一起去看看吧。
草莓大福位置及停車方式
草莓大福位於台北大稻埕迪化街商圈，就在永樂市場旁的鴉片粉圓前。
開車的朋友可以把車停在永樂室內停車場。
草莓大福環境介紹
遠遠看到大排長龍的人潮，就知道離攤位不遠了。
木作的小攤車，充滿濃濃的日式風格。
可以看到店員分工明確，不停地包著草莓大福，由一人將紅豆餡包覆超大顆的草莓後，再交由下一位包裹Q軟薄皮。
草莓大福菜單目錄搶先看
攤位只有販售一種商品，那就是草莓大福，一顆45元、三顆120元。
購買多盒的朋友可以參考以下價目表。
草莓大福用餐心得分享
小米和小彤最愛吃草莓大福了，這次來到大稻埕一定要來朝聖這家名店。
排了好久，終於買到兩盒準備開吃啦。
不得不說這家的草莓大福真的是巨無霸等級，絕對不是因為小彤拿起來顯得特別巨大。
切半看剖面就知道草莓有多大顆了！而且草莓有精心挑選過，不僅新鮮、多汁，不會酸，光是小米一個人吃了三顆都不膩。
外皮又薄又Q，搭配甜而不膩的紅豆餡，吃起來有顆粒感和紅豆皮，所以香氣特別濃。
皮Q到還可以牽絲成這樣呢！真的超犯規的。
小彤說這是來到台北大稻埕非吃不可的草莓大福喔。
以上是我們的心得分享，喜歡草莓大福的朋友，快趁著草莓季結束之前趕緊衝一波吧～
草莓大福
地址：台北市大同區迪化街一段19號（鴉片粉圓旁）
營業時間： 11:00-16:00（週一公休）
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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