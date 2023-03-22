台北最好吃的戚風蛋糕「CHIFFON」回來了！ 連續10天「極品布丁買一送一」甜點控快衝
台北25年老店、被譽為最好吃的戚風蛋糕回來了！ 「CHIFFON手工蛋糕店」主打蓬鬆輕盈不甜膩的鮮奶油戚風蛋糕、日式餐點及各式甜點，最新宣布於龍江路重新開幕，甜點控們即日起就能朝聖，還有限時連續10天「極品布丁買1送1」優惠！
台北第一家「日式戚風蛋糕」專賣店「CHIFFON手工蛋糕店」創立於1998年，承襲正統日式職人精神，堅持選用日本進口原料，結合手工技術打造綿密蓬鬆的戚風蛋糕深受歡迎，除了吃得到人氣戚風蛋糕外，也提供各式日式餐點、甜點，如日式唐揚炸雞、日式炸豬排、日式烏龍麵等，還有日式布丁、檸檬塔、生乳捲，以及官方最新宣告草莓季甜點即將下架，甜食控想追要快。
慶祝CHIFFON手工蛋糕店於龍江路重新盛大開幕，即日起至3/31止，凡來店消費滿300元，並說出通關密語「極品布丁買1送1」，即可享有「布丁買1送1」優惠，每人每次最多買2送2。
CHIFFON日式手工蛋糕
地址：台北市中山區龍江路77號
電話：02-2716-0138
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