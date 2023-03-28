豆花入茶很可以！手搖飲新興品牌「芙奇茶苑」 咀嚼控的天堂

手搖新品牌【芙奇茶苑】結合東西方的特色，獨創乳香四溢的手作芙奇「豆乳豆花」，口感有如布丁，結合西方伯爵紅茶更成為店內的人氣咀嚼系飲品！

▲【芙奇茶苑】的Logo以未來人拿著手搖飲愜意品嘗的樣貌，表示品牌代表的「Future」諧音，有著無限多種可能性的延伸意涵。

【芙奇茶苑】主視覺既古典又充滿現代風，融合古希臘的典雅、未來人的高貴美感，讓代表著「Future」諧音意涵的「芙奇」，在每杯手搖飲的視覺增添色彩，也讓飲品、用料之間的結合更添無限多種的可能性。

▲圖片來源：芙奇茶苑

【芙奇茶苑】的菜單相當豐富，共有13種系列飲品供大家選擇，而不能錯過的就是「招牌芙奇」，若喜愛喝純茶的朋友也可選擇「芙奇好茶」、「職人冷泡」系列，對於奶蓋控、咀嚼控、水果控的朋友，通通可在菜單上找到自己喜愛的飲品，只能說無論什麼派系【芙奇茶苑】通通能滿足你！有選擇障礙的朋友，就先點上「招牌芙奇」的人氣三巨頭吧！

▲【芙奇茶苑】菜單。(圖片來源：芙奇茶苑)

▲加入的芙奇豆乳豆花都經過精準的測量，讓每杯保持一定的份量口感。

▲手工製作的粉粿也都是新鮮切製。

芙奇夫人

菜單中的「芙奇」系列即是店家人氣主打的「豆乳豆花」，芙奇夫人為經典的珍珠鮮奶茶再加上豆乳豆花，基底以伯爵茶為主要，平衡了珍珠的甜感、餘韻中帶有獨特的佛手柑的香氣；豆乳豆花的豆香氣更加乘鮮奶的奶香味，整杯喝完不只飽足，又能細細品味茶感間的豐富配料，相當特別。

不少饕客可是衝著「芙奇」而來呢，笑稱芙奇茶苑是被飲料耽誤的豆花店。

芙奇伯爵

將台灣甜品改良的芙奇「豆乳豆花」搭配英式下午茶必備的伯爵紅茶，兩者交織出新火花！簡單的搭配卻能讓每口都令人驚喜，無論味道或口感都相當豐富，感受在嘴裡發散的濃濃豆奶香與伯爵的柑橘香，清爽無比，也是店內的人氣品項。

芙奇公爵

此杯不加任何的茶、奶，有如東西方文化中結合出的甜品一般，加入了芙奇豆乳豆花、珍珠與豆漿做的豆乳奶蓋，成為許多小朋友、上班族午茶點心的新選擇。

雪頂紫淮

以台灣紫山藥為基底加入手作粉粿、櫻花水玉，最後上頭淋上棕梠糖奶蓋，搖晃均勻入口會有恰似芋頭牛奶的風味，大家也可以選擇先細品不添加任何一滴水的棕梠糖奶蓋沁出的椰子香，再大口吸入手作粉粿、櫻花水玉感受Q勁與其清爽的花香，而這樣的搭配不只咀嚼控最愛，無咖啡因的組合也讓許多晚上想喝手搖飲的朋友有了更多的選擇。

香果柑茶

【芙奇茶苑】選用冷壓技術製成的新鮮果汁調配出多款纖果特調，「香果柑茶」結合伯爵紅茶、百香果汁、茂谷柑、百香果凍與蘆薈，入口不只感受伯爵獨特的柑橘茶香，在百香果的陪襯下更添果香，加上手工自製的百香果凍、特選蘆薈，整體清爽無比、超級健康！

薄暮金萱

【芙奇茶苑】特選台灣茶中的冠軍茶葉，每每在沖泡品味之間都可感受清爽茶感與尾韻的回甘滋味，喜歡喝純茶的人這杯絕不能錯過！

【芙奇茶苑】除了用心挑選、搭配、製作每一杯飲品外，結合了東方經典的豆花進階版「豆乳豆花」、西方的伯爵經典茶飲，更特製「棕梠糖冰淇淋」與特色豆乳奶蓋、棕梠糖奶蓋，還有冷壓技術製成的新鮮果汁系列，讓店內的飲料無論是咀嚼控、喝茶派、水果系手搖控都能在此品得一杯自己喜愛的飲料，來到高雄、台南能不先來【芙奇茶苑】報到嗎？

芙奇茶苑-高雄裕誠總店

店家地址：高雄市左營區裕誠路174號

店家電話：075508389

營業時間：09:00–22:00

粉絲專頁：http://bit.ly/3UBHXAe





芙奇茶苑-復興宜家店

店家地址：高雄市前鎮區復興三路23號

店家電話：073345678

營業時間：09:00–21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/3UBHXAe





芙奇茶苑-台南東安店

店家地址：台南市東區東安路23號

店家電話：062084901

營業時間：09:00–21:30

粉絲專頁：http://bit.ly/3UBHXAe





芙奇茶苑-台南崇德店

店家地址：台南市東區崇德路659-2號

店家電話：062681169

營業時間：09:00–21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/3UBHXAe





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