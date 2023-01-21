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拜年不可少！「4大超商門市現售禮盒」可愛肖像超討喜

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／全家便利商店、7-ELEVEN提供
圖／全家便利商店、7-ELEVEN提供

金兔年迎來長達10天的春節假期，加上邊境解封、有不少旅居海外的民眾返鄉過節，拜年、走春絕對不可失「禮」。如果來不及提前準備伴手禮，4大超商門市皆推出多款獨特的現售禮盒，特別推薦各式可愛肖像禮盒，拜年不僅心意十足又吸睛。

●7-ELEVEN

根據7-ELEVEN內部銷售觀察，春節為全年禮盒銷售最高峰，其中又以除夕到初二銷售最佳，送給長輩、小朋友、自用相宜的以「零食蛋捲類」每年都強勢攻占暢銷排行榜，像是萬年不敗的「星巴克咖啡捲心酥禮盒」以星巴克獨家咖啡粉作基底，酥脆咖啡捲內夾入濃郁咖啡餡， 禮盒內含星巴克特濃咖啡拿鐵，與蛋捲最搭配，售價390元；喜年來、朝隈俊男跨界合作的「喜年來朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒」，隨機搭配一款神官兔造型公仔，美味、美觀兼具，售價560元；「喜年來黃阿瑪的後宮生活蛋捲禮盒」除了暢銷原味蛋捲，還結合討喜的「黃阿瑪的後宮生活」圖案設計，並隨盒附贈專屬貼紙，售價309元。

7-ELEVEN的OPEN!家族也有多款特色禮盒，像是熱銷款再升級的「OPEN!兔年戳戳樂開運禮盒」，內有3款零食糖果，並附贈兩款紙膠帶，可以玩戳戳樂增添趣味，售價350元；「元本山OPEN!綜合海苔禮盒」內有人氣經典暢銷韓式海苔與日式堅果夾心，並附贈飛鏢盤，售價360元。

「喜年來朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒」，隨機搭配一款神官兔造型公仔，售價560元。圖／7-ELEVEN提供
「喜年來朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒」，隨機搭配一款神官兔造型公仔，售價560元。圖／7-ELEVEN提供
「元本山OPEN!綜合海苔禮盒」，售價360元。圖／7-ELEVEN提供
「元本山OPEN!綜合海苔禮盒」，售價360元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!兔年戳戳樂開運禮盒」，售價350元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!兔年戳戳樂開運禮盒」，售價350元。圖／7-ELEVEN提供
拜年、走春必備伴手禮，超商門市提供多樣選擇。圖／7-ELEVEN提供
拜年、走春必備伴手禮，超商門市提供多樣選擇。圖／7-ELEVEN提供
「喜年來黃阿瑪的後宮生活蛋捲禮盒」，售價309元。圖／7-ELEVEN提供
「喜年來黃阿瑪的後宮生活蛋捲禮盒」，售價309元。圖／7-ELEVEN提供
「星巴克咖啡捲心酥禮盒」，售價390元。圖／7-ELEVEN提供
「星巴克咖啡捲心酥禮盒」，售價390元。圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店

全家便利商店春節禮盒熱銷款式除了FMC禮盒外，可愛肖像款也是消費者首選，像是77巧克力與LINE FRIENDS聯名推出應景的「兔氣揚眉綜合禮盒」，包含新貴派、巧菲斯，還贈送LINE FRIENDS隨行咖啡杯，售價299元；超療癒IP「柴語錄」今年也推出「新摘海苔汪汪桶禮盒」，聯名來自屏東的新鮮海苔，汪汪桶還可收納小物，售價479元；「Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒」隨附造型筒與背帶，可讓小朋友帶出門拜年、踏青，可愛滿分，售價400元。

為了方便消費者購買禮盒，全家便利商店會員App地圖趣「福兔全家－春節地圖」可搜尋鄰近店舖的禮盒款式；此外，1月23日於全家便利商店店舖購買指定禮盒即贈金山財神廟／北港武德宮／嘉義文財殿聯名開運錢母（共3款，可累贈，隨機贈送，不可挑款），限量30萬個，送完為止。

77巧克力與LINE FRIENDS聯名推出「兔氣揚眉綜合禮盒」，售價299元。圖／全家便利商店提供
77巧克力與LINE FRIENDS聯名推出「兔氣揚眉綜合禮盒」，售價299元。圖／全家便利商店提供
「Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒」，售價400元。圖／全家便利商店提供
「Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒」，售價400元。圖／全家便利商店提供
「柴語錄新摘海苔汪汪筒禮盒」，售價479元。圖／全家便利商店提供
「柴語錄新摘海苔汪汪筒禮盒」，售價479元。圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富門市提供逾百款精選限量禮盒，1月31日前購買指定禮盒可享2件9.5折、3件9折優惠。首推「美心齊來發財禮盒」，以麻將「發財」為靈感，佐以玫瑰金色打造出兩款鋪鋪發、招招財禮盒，無論送禮自用都吉祥喜氣，售價1,588元；「卡迪那可樂果休閒綜合兔年歡樂箱」可享用原味可樂果與德薯茄汁兩種口味，還附贈懶散兔&啾先生點心盤（共2款隨機），售價199元；「元本山米奇造型步步高升海苔禮盒」內含一款米奇或米妮造型收納盒，可愛又實用，售價349元。

「元本山米奇造型步步高升海苔禮盒」，售價349元。圖／萊爾富提供
「元本山米奇造型步步高升海苔禮盒」，售價349元。圖／萊爾富提供
「美心齊來發財禮盒」，售價1,588元。圖／萊爾富提供
「美心齊來發財禮盒」，售價1,588元。圖／萊爾富提供
「卡迪那可樂果休閒綜合兔年歡樂箱」，售價199元。圖／萊爾富提供
「卡迪那可樂果休閒綜合兔年歡樂箱」，售價199元。圖／萊爾富提供

●OKmart

OKmart推出多款肖像糖餅禮盒、南北貨禮盒，即日起至2月7日前指定禮盒可享任2件95折、3件9折優惠。推薦「Hello Kitty芝麻蛋捲禮盒－小熊好友（紅）」，經典喜年來濃郁蛋捲，附贈Hello Kitty小提袋，售價450元；「77 LINE FRIENDS摺疊收納箱」禮盒外盒為摺疊收納箱，是日常收納好物，售價399元；來自芬蘭森林的嚕嚕米精靈推出「MOOMIN奶油酥禮盒」，含有12%奶油，金黃香酥的曲奇超好吃，售價299元。

●附註：因各家超商門市進貨量與銷售狀況不一，款式依各門市現場為準。

「77 LINE FRIENDS摺疊收納箱」禮盒，售價399元。圖／OKmart提供
「77 LINE FRIENDS摺疊收納箱」禮盒，售價399元。圖／OKmart提供
「MOOMIN奶油酥禮盒」，售價299元。圖／OKmart提供
「MOOMIN奶油酥禮盒」，售價299元。圖／OKmart提供

禮盒 蛋捲 咖啡 全家便利商店 春節

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