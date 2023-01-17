2023草莓季必吃甜點全攻略！8間私房新鮮草莓甜點推薦，草莓控快蒐藏起來

每年11月到隔年4月，是草莓控最快樂的時間！除了各家飲料店推出季節限定的草莓飲品之外，草莓甜點系列也是不可錯過的！Oddle編輯這邊整理共8間私房甜點，各式草莓蛋糕、草莓布丁、草莓提拉米蘇…滿足你的味蕾！新鮮草莓製作的限定甜品等你來嚐鮮！

Mr Bruno

Mr. Bruno 慕斯蛋糕是他的明星系列，慕斯部分是採用法國進口的冷凍果泥，混合鮮奶油製成，一層果泥，一層慕斯，最上面加上當季新鮮水果或進口莓果裝飾而成。採用法國老配方製作，手續繁複費時，但細緻豐富的滋味，令人難忘！限時推出【冬季限定草莓慕斯蛋糕】堅持使用台灣在地的草莓製作，法式果泥酸甜美味，搭配精緻淋面，呈現高級法式蛋糕經典美味。

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Bonjour 朋廚烘焙坊

Bonjour 是法文的「你好」，主打使用天然奶油，堅持無香料，他們家的麵包、禮盒、蛋糕…每個甜點都是簡單卻不容易的美味，這次冬季推出「紅粉草莓布丁」，使用美味粉紅色的手指餅乾，包裹著香草蛋糕及滿滿的草莓內餡，中間的自家製卡士達內餡，另外貪心地加了ㄧ層Q彈布丁，讓美味更增添奢華的滿足。

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稻町森法式甜點舖

稻町森法式甜點舖從巴黎帶回來的甜點工藝，運用精緻的手法創造美麗又美味的甜點是他們的強項，冬季限定推出一系列的草莓甜點，其中精美草莓蛋糕「Santa」融合草莓慕斯、草莓晶凍、荔枝晶凍、草莓蛋糕、手作方塊酥、脆荔枝棉花糖、覆盆子淋面的美味，值得草莓控嚐鮮！

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Merci crème

Merci crème 推出一系列的草莓甜點，其中最矚目的包含「細雪草莓提拉米蘇」，提拉米蘇新食感，將細緻綿密的瑪斯卡彭乳酪，濕潤戚風蛋糕與草莓完美結合，佐以自家烘焙醇厚咖啡，口味濃郁細膩，為餐桌佳節增添迷人風采。另外也有「草莓焦糖千層蛋糕」、「野莓花園」、「草莓生乳酪」等甜點滿足草莓控的味蕾。

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ORKA Pâtisserie

冬季推出造型華麗的「粉紅美姬草莓乳酪千層」，糕體是入口即化滿滿蛋香的千層，綿密的草莓乳酪內餡，新鮮的大湖美姬草莓，ORKA自製的草莓醬，酸甜清爽，彷彿冬日溫暖的陽光，雨後清新的空氣，ORKA想把「莓」好的食物都給你！另外也有「美姬草莓香提戚風」使用輕盈化口的ORKA草莓奶油，搭配柔軟濕潤的戚風蛋糕體，大口吃下草莓奶油蛋糕香甜清爽不膩口。

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Gontran Cherrier Bakery

GONTRAN CHERRIER 為了讓消費者吃到最道地的美味，堅持從法國購買當地頂級原料，在法籍主廚的帶領下，用嚴謹的態度與天然原料，呈現給您濃濃法式風情的美味饗宴。季節限定推出「草莓脆皮可頌」可頌酥脆的外皮搭配草莓卡士達內餡與上草莓庫利，咬下去草莓的香氣與酸甜滋味，在口中漫延。

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Sugar Miss

Sugar Miss 推出兩款草莓蛋糕，「抹茶紅豆千層蛋糕」溫潤不苦澀的若竹抹茶， 加上Sugar Miss精心條配的紅豆內餡， 最後放上當季的大湖草莓， 這味覺與視覺的饗宴怎麼能抗拒呀！另外也有「草莓提拉米蘇」結合咖啡香、酒香，及柔滑慕斯的甜蜜滋味，苦香中帶甜，浪漫又不黏膩！

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小豬圓舞曲

小豬圓舞曲在google擁有高分評價，千層蛋糕更是明星主打商品，冬季限定的「草莓千層」運用新鮮草莓、香緹鮮奶油、香草卡士達，不只外觀可愛，實在的用料與手藝更是帶出了草莓與千層的絕佳美味；另外推出「草莓吉布斯特塔」融合草莓蛋撻、香草吉布斯特、香緹奶油與新鮮草莓的美味！

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