太狂了！7-11全新限定「果汁BAR」 便利商店也有現打果汁 還有優格飲可以喝 我沒聽錯吧
沒有最狂只有更狂，7-11沒有極限，小七店員更沒有極限。你沒聽錯！7-11竟然推出「現打果汁bar」，夏日來杯果汁，清爽消暑又解渴，還能補充維他命C！
此次7-11與聖德科斯攜手推出「果汁BAR」，引進聖德科斯店內超人氣現打飲品綠拿鐵、優格飲，果汁、果昔等新鮮現打飲品也同步上架。果汁製作過程也很不同，店員會先拿出「鮮切裝袋水果」，再加入牛奶或優格，接著按下啟動一鍵完成，誰會想到有一天居然能在便利商店喝到新鮮現打果汁？
超夯現打飲品「聖德科斯藍莓優格飲」裡加入一整罐AB優酪乳，喝起來清爽，又可以補充蔬果，真的超讚！而現打「蘋果鳳梨汁」，製作過程透明化，果汁內也只加了水和果糖，菜單上還有標示熱量跟糖量，擔心熱量的朋友也不用害怕啦，真是太貼心了。
但目前只有總部、亞萬、宏泰、南瀛４間門市買得到喔！分別是台北、台南各兩家。即日起至9/20，還有第２杯７折優惠，嘗鮮必須衝第一！揪朋友去小七喝果汁囉。
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