以前買歐趴糖必去！「菓風小舖」變時代眼淚 近一年網路聲量不到5百筆
文／陳盈蓉
聽過小豆苗、綠精靈，那你還記得「菓風小舖」嗎？菓風小舖曾經是民眾特殊節日、買歐趴糖的糖果專賣店，在PTT WomenTalk版上就有網友掀起回憶殺詢問：「大家都有去菓風小舖消費過嗎？」，讓不少曾為愛好者的網友大嘆：真的是時代的眼淚！
菓風小舖近一年網路聲量不到5百筆
原PO提到他以前很常去「菓風小舖」，主要是覺得店面很潮外，買糖果也很方便，不用跑很多地方，就能一次買齊想要的糖果，但最近實體店面似乎都沒看到了，難道菓風小舖已經成為時代的眼淚？
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「菓風小舖」（時間：2021/08/24 - 2022/08/23）近一年網路聲量，共有403筆，只有在這次PTT網友討論，才有小幅度聲量， 不然基本上這一年來討論度十分低迷。
時代的眼淚！選「菓風小舖」送禮超有誠意
該貼文網友紛紛表示：「包裝都很可愛，送禮很棒」、「以前特殊節日時很愛買」、「小時候一定要買這送小女生」、「20年前的回憶，真的是時代的眼淚」、「以前聖誕節必去的地方」、「以前都去這買歐趴糖跟生日禮物給學弟妹們」、「國中送自選九宮格的巧克力送禮超裝逼，很漂亮」、「國高中時送他們家的東西當禮物，人家都會覺得超有誠意」。
也有網友推薦當時必買商品：「保險套巧克力」、「國中屁妹時期都去買衛生棉糖或拼字巧克力送禮」、「懷念，馬桶冰淇淋」」、「針筒糖漿」」、「要買星星糖，還有生日巧克力」」、「衛生棉花糖好吃，真是懷念」。
image source：PTT
菓風小舖轉型經營觀光工廠
根據公司登記查詢中心資料顯示，菓風食品實業有限公司於1993年成立，是台灣專業糖果製造工廠，也是國際私有品牌生產代工，以糖果、棉花糖、巧克力等多樣化口味造型為特色，如今實體店面確實收掉不少，目前僅在九份、新竹有兩間門市，並經營網路商店，提供民眾線上購買管道；另外也在南投、宜蘭設立觀光工廠，就有網友提到假日很適合帶小孩去。
image source：Sophisca 菓風小舖
延伸閱讀
✎ 知道的都有年紀了！台灣早期超商霸主「小豆苗」連電影票都賣
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月24日至2022年08月23日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『菓風小舖』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋！
聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】
給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言