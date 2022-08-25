以前買歐趴糖必去！「菓風小舖」變時代眼淚　近一年網路聲量不到5百筆

文／陳盈蓉

聽過小豆苗、綠精靈，那你還記得「菓風小舖」嗎？菓風小舖曾經是民眾特殊節日、買歐趴糖的糖果專賣店，在PTT WomenTalk版上就有網友掀起回憶殺詢問：「大家都有去菓風小舖消費過嗎？」，讓不少曾為愛好者的網友大嘆：真的是時代的眼淚！

菓風小舖近一年網路聲量不到5百筆

原PO提到他以前很常去「菓風小舖」，主要是覺得店面很潮外，買糖果也很方便，不用跑很多地方，就能一次買齊想要的糖果，但最近實體店面似乎都沒看到了，難道菓風小舖已經成為時代的眼淚？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「菓風小舖」（時間：2021/08/24 - 2022/08/23）近一年網路聲量，共有403筆，只有在這次PTT網友討論，才有小幅度聲量， 不然基本上這一年來討論度十分低迷。

時代的眼淚！選「菓風小舖」送禮超有誠意

該貼文網友紛紛表示：「包裝都很可愛，送禮很棒」、「以前特殊節日時很愛買」、「小時候一定要買這送小女生」、「20年前的回憶，真的是時代的眼淚」、「以前聖誕節必去的地方」、「以前都去這買歐趴糖跟生日禮物給學弟妹們」、「國中送自選九宮格的巧克力送禮超裝逼，很漂亮」、「國高中時送他們家的東西當禮物，人家都會覺得超有誠意」。

也有網友推薦當時必買商品：「保險套巧克力」、「國中屁妹時期都去買衛生棉糖或拼字巧克力送禮」、「懷念，馬桶冰淇淋」」、「針筒糖漿」」、「要買星星糖，還有生日巧克力」」、「衛生棉花糖好吃，真是懷念」。

image source：PTT

菓風小舖轉型經營觀光工廠

根據公司登記查詢中心資料顯示，菓風食品實業有限公司於1993年成立，是台灣專業糖果製造工廠，也是國際私有品牌生產代工，以糖果、棉花糖、巧克力等多樣化口味造型為特色，如今實體店面確實收掉不少，目前僅在九份、新竹有兩間門市，並經營網路商店，提供民眾線上購買管道；另外也在南投、宜蘭設立觀光工廠，就有網友提到假日很適合帶小孩去。

image source：Sophisca 菓風小舖

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月24日至2022年08月23日。