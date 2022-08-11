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限量每杯10元！ 台中新開「顏太煮」手搖飲料 「厚奶茶、荔枝玉露」試營運爽喝2天
台中手搖飲戰場再加1！台中北區一中街商圈開出全新手搖飲「顏太煮奶茶Super Milk Tea」，特意打造復古風門市裝潢，以元朝最會煮奶茶的「元太祖的姑姑」作為品牌靈魂人物，主打厚奶茶系列，現正推出試營運優惠時段「指定飲品」只要10元！
強勢插旗台中一中的全新復古手搖店「顏太煮奶茶Super Milk Tea」主打厚奶茶系列，更有多款咀嚼系爆料口味，試營運期間推出超殺優惠價10元，就能喝到「太煮厚奶茶」以特調的鹹甜奶茶滋味，將茶湯與牛奶再加厚一倍，鹹甜鹹甜絲絨般香濃滑順，符合現代人喜歡的微妙口感；另一款「茘枝玉露冰茶」，以楊貴妃最愛的水果荔枝當主角，嚴製青茶茶底佐以荔枝果露調味，再放入招牌蜜香檸凍以及荔枝口味椰果，成了爆料系咀嚼控們的最愛。
顏太煮奶茶試營運期間優惠，連2天於下午4時至5時推出指定飲品10元優惠，8/11「太煮厚奶茶每杯10元」以及「荔枝玉露冰茶每杯10元」，每回限量200杯、每人限購2組，數量有限、售完為止。
顏太煮奶茶 一中店
地址：台中市北區一中街96-10號
電話：（04）2229-8866
營業時間：週一~四：1200-2000、週五~日：1200-2100
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