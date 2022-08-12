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美味 健康 低熱量！「Bebop」冰淇淋與美式餐廳共譜Chill能量、更加清爽無負擔
【圖／文：行遍天下】
首席研發Terry Lin、主廚Sandy Yoon
「重新定義冰淇淋讓它不再罪惡，使用小孩都知道的食物食材，只有一半的卡洛里。」
要傾注多少熱情，才能將喜歡昇華成專精？「Bebop」由一群不能沒有冰淇淋的冰淇淋愛好者所研發，希望兼顧美味及健康，捨棄傳統冰淇淋中增添滑順口感的鮮奶油，以鮮乳、蛋、蔗糖、米、薏仁及初榨橄欖油或酪梨油等天然食材做基底，搭配香草莢、巧克力等不同天然風味成分，製作成更清爽無負擔的冰淇淋。
2022年Bebop結合人氣美式風格餐廳「AVENUE 」，共同推出更多特色冰淇淋甜點，菜單上的「田鳥香草冰淇淋三明治」帶著懷舊的創意，把冰淇淋夾在兩片餅乾內享用，好像小時候在糖廠吃到的蘇打餅夾心冰淇淋，當然，躍身台北東區消費重鎮的美式餐廳，保留傳統冰淇淋三明治的傳統元素之外，加上創新原料，採用美式白巧克力餅乾，搭配馬達加斯加香草莢製成的冰淇淋，打造傳統冰淇淋三明治的新軀殼，也賦予全新的靈魂，咬下一口是一種新時代的時尚口味，頓時打開國際觀的感覺，這就是美式餐點的熱情奔放遇上創新風格的冰淇淋擦出的火花吧！
店家資訊
Bebop
官網：https://icebebop.com/zh/home/
地址：台北市大安區安和路二段92號B1F
電話：02-2708-1908
時間：11:00-19:00（週一公休）
FB：AVENUE
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