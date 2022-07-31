限時一個月！沒訂位吃不到 浮誇系「巨無霸水蜜桃冰沙」藏身礁溪三合院老宅

老饕期待已久的水蜜桃產季來啦！在礁溪有家以浮誇系甜點及飲品聞名的「定邦咖啡」順勢推出巨無霸水蜜桃冰沙，一杯使用8到12顆水蜜桃製作，讓宜蘭ㄚ欣迫不及待去品嘗，沒有預約還吃不到呢！產季還推出「水蜜桃戚風杯」、「水蜜桃生乳捲」、「水蜜桃果凍凍」以及禮盒，喜歡這期間限定的果香甜點的人手刀訂位品嘗，別錯過了！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

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「定邦咖啡」是礁溪一間三合院老宅改造的咖啡㕔，以阿公的名字作為店名，專賣「浮誇系」餐點。店家使用自家農場及在地小農種的當季水果製作甜點及飲品，也自製水果乾；人氣最高的就是每年7、8月限量推出的「水蜜桃冰沙」了，使用自家出產、在梨山種的47年老欉水蜜桃，用料完全不小氣，至少使用8到12顆香甜又多汁的桃子，冷凍後由員工「用盡手臂力量」做成冰沙，再放上新鮮的桃子切片裝飾，等於一杯就能吃到冰沙及鮮果兩種口感的水蜜桃，看看這個高度是不是夠誇張？建議3、4個人一起享用比較剛好！就連外帶杯也用了4顆水蜜桃做冰沙，再加上一顆完整的桃子，完全了解為什麼是「浮誇系」了！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

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另外還有「鳳光明媚」冰釀鳳梨水果茶，吃得到8到12種新鮮當季水果；「荔挽狂瀾」用滴管裝著蝶豆花搭配自製荔枝果醬，與茉莉桃子果醬、藍柑橘果露「陽光森巴」，根本網美打卡飲品！除了想不透店家是怎麼讓水果堆疊成這樣，每份餐點更像藝術品，美到讓人捨不得破壞！不喜歡果茶的人也別擔心，也有職人手沖咖啡，會搭配一小塊手工沙布列餅乾(可現場購買)；還有主廚得意之作巴斯克乳酪蛋糕、手工麻吉蛋塔，也等著大家來品嘗！提醒大家，想送親友水蜜桃禮盒的話，販售將於8/9結束，會視天氣狀況調整採收日期，不定時開放販賣，請密切注意店家的限時動態po文喔！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

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店名：定邦咖啡

電話：03-9881981(不接受任何電話預約與詢問、 僅提供店內免費上網使用)

營業時間：11：30～19：30，最後收客時間17：30，週三、四公休

開放訂位時段︰11:30、13:00、14:30、16:00、17:30，因應防疫，僅接受4人以下訂位、無法併桌

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲二路173號

(ㄚ欣提醒：從礁溪甕窯雞旁的白雲路進去，看到福德廟，就快到了！在左手邊，不要過橋)

※每人低消為200元、不能合併計算；小孩不論大小亦有低消，用餐時間90分

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