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夢想乘3幸福乘3！ CHOiCE Gelato手工冰淇淋　新奇口味減糖減脂，連毛小孩也可以享用

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

能把夢想變成事業，是再幸福不過的事。CHOiCE Gelato手工冰淇淋三位年輕老闆，秉持著「做自己敢吃的東西」，食材原料堅持「天然、新鮮」為原則，選擇做脂肪含量低的義式冰淇淋，也減低糖量的使用，把冰淇淋變成美味又健康的夏日甜品。

▲小小的店面配色清爽，一解夏日暑氣。
▲小小的店面配色清爽，一解夏日暑氣。

▲毛小孩冰淇淋 80元╱盒。以新鮮蔬果及牛奶製作，無添加糖份，連貓貓狗狗也適合，有蘋果、芭樂及紅蘿蔔3種口味。
▲毛小孩冰淇淋 80元╱盒。以新鮮蔬果及牛奶製作，無添加糖份，連貓貓狗狗也適合，有蘋果、芭樂及紅蘿蔔3種口味。

位於台北市行天宮附近巷弄的CHOiCE，店內雖沒有華麗的裝潢，但從壁櫃上展示的多位名人簽名紀念，不難看出受歡迎的程度。店裡的冰淇淋口味約維持在12種左右，大多取材於當季水果，口味依季節更迭不定時更換，時常會有令人新奇的新口味出現，就像是「木瓜牛奶」，絕妙又特別，濃郁的奶香，每一口還能吃到新鮮木瓜果肉。店裡的人氣口味包含「你農我儂」、「愛文芒果」等永恆不敗的季節水果口味，另外非常受歡迎的還有「倫敦之霧」、「英倫情人」等，以英國茗茶品牌Harrods及TWININGS茶品入甜點，吃一口滿嘴茶香四溢。若喜歡品點小酒的朋友，也有「梅子酒 AFFOGATO」或「畢魯」口味，選擇多元，隨時都有驚喜。

▲愛文芒果╱120元。不添加色素香料，吃得到新鮮芒果的濃郁香氣，彷彿盛夏的熱情都在盛裝在這一杯裡。
▲愛文芒果╱120元。不添加色素香料，吃得到新鮮芒果的濃郁香氣，彷彿盛夏的熱情都在盛裝在這一杯裡。

▲英倫情人╱100元。將茶葉煮成茶後製作成冰淇淋，最後再次拌入茶葉，讓口感和香氣都更加有層次感。
▲英倫情人╱100元。將茶葉煮成茶後製作成冰淇淋，最後再次拌入茶葉，讓口感和香氣都更加有層次感。

▲梅子酒AFFOGATO╱170元。香草冰淇淋搭配濁酒及老闆手工醃漬的新鮮脆梅，清脆爽口又略帶微醺的滋味，讓人忍不住一口接一口。
▲梅子酒AFFOGATO╱170元。香草冰淇淋搭配濁酒及老闆手工醃漬的新鮮脆梅，清脆爽口又略帶微醺的滋味，讓人忍不住一口接一口。

　

店家資訊

CHOiCE Gelato手工冰淇淋

地址：台北市中山區民權東路二段152巷5弄2號

電話：02-2508-2508

FB：Choice Gelato手工冰淇淋

時間：12:00-20:00

消費：低消為消費一種品項

　

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