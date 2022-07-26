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絕美夢幻紫芋奶！ 喝清原「紫屬芋你」2大新品 抽Apple、Samsung等豪華大獎
今夏紫色夢幻絕美手搖飲登場！ 喝「清原」2款新品「紫芋椰香露露、夏芋搔仙草」，就有機會抽Apple、Samsung、OSIM 等豪華獎項，7/27「紫屬芋你」半杯都是料好康上市。
一直是芋頭迷的人氣手搖「清原」，今夏再推兩款炎夏必喝口味，第一款是道地泰感的「紫芋椰香露露」，超好拍的絕美夢幻紫色，搭上整整半杯的飽足配料，除了本土芋頭的濃厚香氣，更與泰國進口的上等椰肉製成的椰漿完美融合。
另一款黑馬新品「夏芋搔仙草」，以烏龍茶和黑糖調製而成的烤培風味，喝得到小芋圓、仙草凍、紅豆，更有畫龍點睛的花生碎粒，搭上仙草的清涼甘甜，消暑快感讓人忍不住一喝再喝。
為了讓芋迷們回味最美好幸福時刻，全台清原連鎖分店一起共享今夏最大賞「紫屬芋你」活動，於7/27至9/18期間，購買兩新品任一口味 PO 照上傳並 tag 好友，就有機會獲得包含 OSIM 智能腿樂樂2、Samsung Galaxy Z Flip3 5G 旗艦摺疊機、以及人手一支的 Apple Watch 和 IPAD AIR等大獎。把握消暑喝手搖還能抽大獎的好機會，出門買芋奶吧！
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