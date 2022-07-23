迎「大暑」冰飲買一送一！ 5家人氣「手搖飲料」、星巴克+超商「咖啡&冰茶」消暑解熱喝起來

7/23「大暑」節氣是一年當中最熱的時候，連氣象專家也示警全台灣這周末將陷入高溫熱浪。知道大眾有迫切來杯清涼解渴的需求，udn小編立刻為大家整理消暑解熱的「手搖飲+咖啡優惠懶人包」，快來跟著暢快喝涼水降溫透心涼~

不要對我尖叫

人氣手搖飲品牌「不要對我尖叫」與「海尼根0.0零酒精」，共同推出2款夏季限定茶特調，「荔枝玫瑰鹽俏皮」及「蜂蜜調皮」，7/22起全門市爽喝「2款夏季限定特調飲買1送1」，且外送平台也同享優惠，數量有限，售完為止。

圖／不要對我尖叫提供

珍煮丹

珍煮丹即日起至8/2期間，推出泰奶系列飲品包括泰泰鮮奶茶M、泰泰鮮奶茶L、泰泰仙芋島M、泰芒雪島M共4款飲品，在外送平台Uber Eats買一送一，數量有限，售完為止。

圖／珍煮丹提供

大苑子

大苑子於全台指定門市推出鮮果飲品買一送一，即日起至7/24是「檸檬愛玉」買一送一，平均一杯不到33元，而7/25至7/31則是「百變火龍果冰沙」買一送一。

圖／大苑子提供

喫茶小舖

即日起至7/24止，加入喫茶小舖官方LINE帳號，可參與「月老事務所，求籤拿優惠」，祈求超靈驗月老籤詩，活動飲品包含10款超熱門飲品，和最新上市的愛荔啵啵優惠價50元、愛荔紅茶優惠價45元。

圖／Bubble Z提供

Bubble Z

自即日起至7/24止，凡參與Bubble Z評論及按讚活動者，即可免費獲得加料商品，波霸、仙草凍、椰果與寒天晶球，免費四選二，而單杯飲品消費滿40元即可免費加贈波霸乙份。

圖／Bubble Z提供

星巴克

即日起至8/7可參加星巴克「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，登入LINE、臉書、Google帳號就各有一次機會，玩遊戲回答問題可抽免費中杯、買一送一等優惠券，兌換期限是獲券日＋2天，兌換時間是每天上午11點到晚上8點。

圖／星巴克提供

7-11

自即日起至7/24止，7-ELEVEN限時三天推出2款燕麥奶飲品第2杯10元，包括人氣極高的大杯冰燕麥拿鐵以及大杯黑糖珍珠燕麥奶，兩杯特價85元，平均單杯42.5元，自備飲料杯再折扣5元。

CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵。圖／7-ELEVEN提供

全家

自即日起至7/24，全家便利商店限時三天，推實體門市買大杯極選拿鐵，將發放小白單免費送第2杯，可於下周（7/25至7/31）在原店憑券兌換第2杯，等同於買一送一。

全家「Let’s Café 極選拿鐵」。圖／全家便利商店提供

OKmart

OKmart超商的OKCafe與新生代手搖品牌OLAND聯手推出3款「茶系列」冰飲，包含新品「鳳梨冰茶」即日起至7/27可享嘗鮮價65元、「鳳梨蘋果果粒茶」即日起至7/27可享第2杯7折、「台灣青茶」售價45元。

OKCafe夏季飲料「OLAND鳳梨冰茶」。圖／OKmart提供

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