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大人小孩吃得安心！ 小農安心食材「台北義式手工冰淇淋」　夢幻玫瑰、可愛動物造型好吃又好拍

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

華麗浪漫的玫瑰花瓣冰淇淋，美得令人捨不得入口，想嚐一口，不用到法國巴黎，也不必飛到布達佩斯，在台北就吃得到，而且是原汁原味的手工義式冰淇淋，就像玫瑰花一樣，讓人吃到滿滿的愛，以及對土地濃濃的感情。

▲玫瑰冰淇淋╱一種口味130元，兩種140元，三種150元。不說可能很多人不知道，夢幻的玫瑰花冰淇淋不是機器壓製而成，每一朵都經由老闆的巧手，一勺一勺堆疊製作，除了冰淇淋風味絕佳，造型也美得讓人捨不得入口。
▲玫瑰冰淇淋╱一種口味130元，兩種140元，三種150元。不說可能很多人不知道，夢幻的玫瑰花冰淇淋不是機器壓製而成，每一朵都經由老闆的巧手，一勺一勺堆疊製作，除了冰淇淋風味絕佳，造型也美得讓人捨不得入口。

位於台北市雙連捷運站附近的「June 30th」冰淇淋店，店名很特別，老闆原本在台南創業，店名就是老闆小孩的生日，初衷是為了做孩子都能安心吃的冰淇淋，因此在食材上特別講究來源，大部分選用台灣小農生產的新鮮有機水果，不添加其他原料，新鮮現做，懷著第二胎寶寶的老闆娘說，每天早上要現剝200斤左右的玉荷包，做荔枝口味冰淇淋，因為荔枝剝開後隔夜味道就變了。

▲店名取自老闆小孩的生日，滿懷對孩子的愛。
▲店名取自老闆小孩的生日，滿懷對孩子的愛。

▲小小的店面很明亮溫馨。
▲小小的店面很明亮溫馨。

為確保食材來源安全虞，老闆親自到產地拜訪小農，深刻體驗台灣果農生產過程的辛苦，看天吃飯，且產銷過程面臨許多難題，因此發動團購幫助小農打開銷售出口，老闆娘謙虛地說：「我先生比較憨慢，如果沒有小農種出那麼高品質的水果，他變不出那麼好吃的冰淇淋，所以很感謝那些果農。」

▲西西里島金獎開心果╱120元一球。提到義式冰淇淋，開心果絕對是經典中的經典，尤其西西里島特產的開心果，濃郁香氣中帶有淡淡的鹹味，韻味迷人。
▲西西里島金獎開心果╱120元一球。提到義式冰淇淋，開心果絕對是經典中的經典，尤其西西里島特產的開心果，濃郁香氣中帶有淡淡的鹹味，韻味迷人。

▲可愛造型冰淇淋╱RuRu小兔 120元、PiGi 一球120元，兩球150元。可愛造型冰淇淋有兔子、小豬、獅子和小熊四種選擇，萌萌的外型一秒收伏小朋友的心。
▲可愛造型冰淇淋╱RuRu小兔 120元、PiGi 一球120元，兩球150元。可愛造型冰淇淋有兔子、小豬、獅子和小熊四種選擇，萌萌的外型一秒收伏小朋友的心。

　

店家資訊

六月三十義式手工冰淇淋（台北店）

地址：台北市中山區民生西路45巷11弄18號1樓

電話：0933-448-713

時間：11:00-20:00（週一公休）

FB：June3oth六月三十義式手工冰淇淋-台北店

　

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