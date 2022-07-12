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桃園人喝起來！ SHARE TEA歇腳亭「八德介壽店」連續15天好康慶開幕 買1送1爽喝一周
桃園人喝起來！ 人氣手搖飲「SHARE TEA歇腳亭」持續在全台拓點，最新「八德介壽店」慶開幕，7/13起連續15天好康放送，除了招牌珍奶特價20元便宜喝，還有推薦飲品連續一周買一送一，快揪伴一起同享清涼一夏。
本月開出桃園第三間「SHARE TEA歇腳亭八德介壽店」，目前已試營運兩週，將在7/13星期三正式開幕，為慶祝開幕，連續15天推出三波好康活動，搶攻當地手搖市場。
第一波於7/13限時一日，原價50元的「招牌珍奶QQㄋㄟㄋㄟ」限量特價20元，開賣時段12:00、17:00，每場限量100杯，每人限購乙杯，甜度冰塊固定。第二波於7/14至7/20推薦飲品買一送一，開賣時段12:00、17:00，每場限量50名，每人限購乙組，限同品項、甜度冰塊二杯需相同。第三波於7/21至7/27買推薦飲品贈送「第二杯半價券」，數量有限，送完為止。
Sharetea歇腳亭八德介壽店
電話：(03)362-7362
地址：桃園市八德區介壽路一段813號1樓
營業時間：週一至週日 10:00-21:30
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