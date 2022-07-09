7月天天買一送一！ 大苑子「歡聚分享月」消暑優惠「火龍果冰沙、檸檬愛玉」瘋狂喝

大苑子「買一送一」7月天天喝！ 夏天來杯消暑手搖飲絕對是幸福享受，這回大苑子於7月份驚喜推出「歡聚分享月」飲料優惠，4款手搖飲在7月份相繼接力，每一天都有一款飲品「買一送一」，讓飲料控天天都想揪團來一杯。

百變火龍果冰沙。圖／大苑子

大苑子7月周周都有一款「指定飲品買一送一」，即日起至7/10為「火龍果翡翠」、7/11至7/17是「春熙柳橙翡翠」、7/18至7/24為「檸檬愛玉」，最後一周7/25至7/31則推「百變火龍果冰沙」，於全台指定82門市限定開跑。

大苑子採用新鮮水果，限量售完為止，本次「歡聚分享月」買一送一活動，限定全台82家指定門市配合，但每天的優惠飲品依據門市銷售狀況供應，建議先向店家確認供應情形以免撲空，想嚐鮮的飲料控們追起來。

檸檬愛玉。圖／大苑子

春熙柳橙翡翠。圖／大苑子

火龍果翡翠。圖／大苑子

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