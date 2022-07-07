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荔枝當道！龜記新品「玉荷包茶王」限量荔枝飲 全台開賣快搶喝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／龜記茗品提供
圖／龜記茗品提供

最近以古早味聞名且火紅的知名手搖飲「龜記」推出限量荔枝飲啦！有著飽滿艷美的玉荷包配上茶韻豐富的「三十三茶王」，一杯「玉荷包茶王」完美呈現，即日起全台門市限量開賣，數量有限，千萬不要錯過。

圖／龜記茗品提供
圖／龜記茗品提供

「龜記」是台灣近年竄起的手搖飲品牌，各式古早味茶飲與水果飲成為店內必喝的經典，尤其炎熱夏季來一杯冰涼手搖飲絕對是一大享受。此回為了迎戰競爭激烈的手搖飲，特別推出夏季季節限定「玉荷包茶王」荔枝手搖飲，嚴選來自高雄大樹香氣十足與色澤光亮艷美的玉荷包，搭配三晝夜反覆焙火及回火，熟成靜置三十天成就出香氣濃郁豐富層次的三十三茶王，口感有著酸酸甜甜的香氣，不論男孩女孩都會喜愛的飲品。

圖／龜記茗品提供
圖／龜記茗品提供

值得一提得是，龜記「玉荷包茶王」即日起起在全台龜記門市採取「限量供應」，數量有限，售完為止喔，快揪團親朋好友嚐鮮看看吧！

龜記「玉荷包茶王」新品

開賣日：7月6日起全台門市限量開賣

單杯售價：80元

圖／龜記茗品提供
圖／龜記茗品提供

龜記

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