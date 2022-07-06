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可不可「荔麗紅茶」限定登場！聯名et seq.指彩禮盒同步開賣，再免費抽帆布收納包​

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／可不可熟成紅茶臉書粉專
圖／可不可熟成紅茶臉書粉專

可不可熟成紅茶」獨樹一幟的風格吸引不少手搖飲鐵粉，這回推出一系列「KEBUKE美好假期」產品，包含7月7日正式開賣夏季繽紛必喝的「荔麗紅茶」、全新配料「椰玉」以及聯名台灣指彩品牌et seq.推出的三色指彩禮盒，不僅如此還有機會免費獲得飯店接駁車帆布收納包​喔，一起來看看吧！

圖／可不可熟成紅茶臉書粉專
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圖／可不可熟成紅茶臉書粉專
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跟隨可不可此次打造夢幻花園飯店主題，以飯店經理的角色邀請消費者歡迎光臨KBK大飯店，首推出全新限定的「荔麗紅茶」正式登場啦，採用清甜荔枝與麗春茶基底的優雅結合​，還能吃到全新限定「椰玉」及經典白玉喔，將於7月7日全台門市開賣；不僅如此，特地與來自台灣的MIT在地指彩品牌「et seq.」合作，聯名推出限定三色「美好假期指彩禮盒」，也同樣於7月7日全台門市正式上市，亦可於當日10點同步於官網販售。

圖／可不可熟成紅茶臉書粉專
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最後，可不可還有驚喜抽獎要回饋給消費者，只要即日起至7月10日於官方臉書按讚追蹤，並於指定貼文標記＠2位朋友並留言「可不可帶我去旅行#KBK美好假期​」，即有機會獲得超限量的「飯店接駁車帆布收納包​」喔，快把握機會抽一波吧！

圖／可不可熟成紅茶臉書粉專
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可不可熟成紅茶 手搖

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