吃冰像在吃甜點！ 融合法式甜點概念的日系刨冰專門店　細緻口味展現優雅氣息

【圖／文：行遍天下】

距離古亭捷運站不遠，坐落在金門街巷弄中的「KAKIGORI TOSHIHIKO」日本冰專賣店，簡約低調沉穩的店鋪風格就如同主人個性一般，內斂中處處展現優雅的氣息。

▲簡約優雅的裝潢，可感受到主人滿滿的堅持與用心。

擁有豐富餐飲經驗，曾赴東京製菓學校學習洋菓子的吳俊彥說，還記得在東京念書的時候，很喜歡與同學四處去吃冰，也發現到台式的刨冰講究配料豐富，而日式的則是注重水質及冰塊本身的質地。返台後先在知名法式餐廳擔任甜點師，興起創業念頭時，一邊想著洋菓子，一邊想著留學時最愛的日本刨冰，那何不把兩者結合，以製作甜點的技術與概念創作出獨有風味日本刨冰呢？融合台灣時令食材、水果與茶等元素，搭配上削成羽片狀堆疊而成的刨冰，果然一開業就讓許多嚐過的客人非常驚豔。

▲主要食器都來自台日職人手作，十分有質感。

▲焙茶拿鐵刨冰╱230元。上方大片貓舌頭餅像是帶著牛仔帽的焙茶拿鐵刨冰，濃香的焙茶牛奶搭配上細緻的雪片冰體，喜歡茶香與奶香的人一定超愛。

隨著季節變化，菜單上約莫有8-10款冰品，建議初訪時可以試試大小朋友都超愛的三種起士莓果刨冰，以卡門貝爾乳酪、馬斯卡彭起士以及Cream cheese調製而成的柔滑起士醬，搭配覆盆莓果，以及綿密清爽的刨冰，入口後多種起士的豐富好滋味，讓吃冰更像是吃甜點一樣動人，讓人難以忘懷。

▲三種起士莓果刨冰╱330元。味道豐富的柔滑起士醬，搭配手工製作的覆盆莓果與果醬，酸甜微鹹的滋味，出乎意料的爽口。

▲蕨餅╱100元。採用純度高的日本蕨餅粉手工製作的軟嫩蕨餅，再淋上黑糖蜜，口感溫柔而雅緻。





店家資訊

KAKIGORI TOSHIHIKO

地址：台北市中正區金門街2-2號

FB：Kakigori Toshihiko

時間：週二至週日13:00-20:00（週一公休）

消費：每人消費一種品項