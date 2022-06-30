2大手搖「買一送一」 伊莉莎白紅茶書房「英式水果茶」一日限定、拾覺「買A送B」揪人喝正划算

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自伊莉莎白紅茶書房粉專、拾覺提供
圖／取自伊莉莎白紅茶書房粉專、拾覺提供

對抗酷熱高溫，快來杯清涼好喝下午茶！ 人氣手搖杯品牌「伊莉莎白紅茶書房」最新飲品優惠，6/30限時1天全門市爽喝「指定飲品買1送1」，每人限購2組；「拾覺SEEJOY TEA」即起至7/11前推出「買A送B」活動，凡於A區任選1款飲品，可再多喝B區任一飲品1杯，2大手搖超划算買一送一，把握機會喝起來。

「伊莉莎白紅茶書房」最新推出一日限定「英式水果茶買1送1」，以招牌伯爵紅茶作為基底，搭配5種新鮮水果配上鳳梨手工熬煮的清爽「英式水果茶」，6/30一日限定大方開喝，須至全門市購買，每人限購2組手刀快搶。

圖／取自伊莉莎白紅茶書房粉專
圖／取自伊莉莎白紅茶書房粉專

「拾覺SEEJOY TEA」打造幸福的下午茶時刻，最適合來杯配料滿滿的拿鐵還有仙草，至7/11前有「買A送B」活動，凡於A區任選1款飲品，可贈送B區任一飲品1杯，A區飲品有「雙Q拿鐵、四寶仙草甘」，B區則有「金萱27、大麥紅茶、春摘蜜香紅、煎焙包種綠及原萃高山青」5種，快揪好友一起買正划算！

圖／拾覺提供
圖／拾覺提供

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下午茶 拿鐵 買一送一

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