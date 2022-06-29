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馬來貘手搖飲、造型杯一定要收！「茶湯會x馬來貘x春水堂創辦人墨寶」最質感聯名49元起
馬來貘的粉絲7月行程就是泡在手搖店！連鎖飲料品牌茶湯會為歡慶17週年慶，重磅推出最強聯名企畫，結合人氣角色馬來貘、春水堂創辦人墨寶，讓可愛插畫混合書法美學，打造最質感杯款、造型筆周邊，並推出五款新品飲料，讓鐵粉天天報到。
茶湯會週年慶將於7/1正式開跑，配合聯名活動，全台門市杯身、封膜及吸管全面更換至馬來貘系列圖案。而春水堂創辦人劉漢介也親自提筆，以詩人陶淵明《四時》、詩人李白「陶然共忘機」詩詞為主，為童趣的馬來貘插畫升級了書法的文藝美感。
而此次品牌推出馬來貘聯名環保隨行杯、聯名馬克杯、造型筆等周邊，消費任一杯飲品就可加購，若不想喝飲料門市也提供直購價，可鎖定目標買完就回家。首波登場的透明隨行杯，在倒入飲料後即可化身不同色系的杯款，外觀印上了躺在手搖杯上的馬來貘及詩詞提字，隨杯再附粗吸管，讓大家喝飲料更方便，109元即可加購。
7/15起接力開放加購的馬克杯則是奶白色的杯身，加上躺在野餐墊和飲料的馬來貘，愜意指數大爆表；8/1開始則有聯名造型筆，黑、白兩色都有馬來貘在茶杯裡泡湯的造型，光看就療癒，單支49元可加購，活動截至12/31，惟所有周邊採限量販售，售完為止。
而茶湯會此次推出的「貘法17」檸檬氣泡飲、週年慶限定「葡萄柚氣泡飲」為粉絲必點，各自採用在地檸檬、葡萄柚果露，搭配氣泡水混搭出夏日最沁涼的飲品，每杯還有寒天晶球及奇亞籽，酸甜清爽又解膩。茶控則可考慮東方美人茶系列新品，採用台灣獨有半醱酵烏龍茶，分別推出清香款「素顏東方美人」、濃郁醇厚「完妝美人」和加入鮮奶後更為香醇的「東方美人拿鐵」，5款新口味配上萌杯輪流嘗鮮視味覺一次滿足。
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