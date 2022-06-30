超逼真美人魚、怪獸冰淇淋！「CornerCone酷礦美式冰淇淋」高雄文化店新開幕回歸

『CornerCone酷礦美式冰淇淋』高雄文化店新開幕~ 是的，他又回來了！

『CornerCone酷礦美式冰淇淋』這個品牌已經創立第6年，其中名字的發想，酷礦以Corner Cone Gelato為命名，有將冰淇淋的幸福感散佈到城市中每個角落的意義，而Corner=角錐的意思，由一點兩線構成，是二條相交直線之間的空間。也可說是一種關係的延伸，由冰淇淋的底部開始能延伸成無限可能。

『CornerCone酷礦美式冰淇淋』之前在文化中心的尚義街開店過，陸續在淡水、墾丁、駁二等都有分店，兜兜轉轉又回到了高雄的市中心開店（價錢也是有進化不少呀老闆～）。

整個文化店採簡約美式帶點復古的風格，店的位置在巷弄內位置有點隱密，感覺是內行的老饕才會上門的地方，從店的外觀會以為來到一家咖啡店。

連洗手間的開關都很有設計感。

『CornerCone酷礦美式冰淇淋』高雄文化店是一個研發部門的概念，同樣的地點之前是作為生產處以及辦公室使用（有點中央廚房的概念），現在老闆把它打造成一個嘗鮮店，任何新研發的口味或是商品可以第一時間在文化店品嚐（老闆我要許願嚐鮮價！），銷路好的話才讓其他分店販賣，喜歡嚐鮮的朋友不要錯過。

『CornerCone酷礦美式冰淇淋』的商品可以說是從頭到腳都自己來，底座色彩繽紛的甜筒就是在這裡生產。

其他像是上面擺放的餅乾跟冰淇淋都是自己手做的唷！不得不說冰淇淋上面設計的餅乾花樣越來越精緻可愛了～

『CornerCone酷礦美式冰淇淋』菜單

人魚瑪奇朵 150元

浪漫唯美造型搭配著濃郁的生乳霜淇淋，搭配以哈密瓜、鳳梨、蔓越莓、製成的餅乾，在月光下的人魚公主真的讓人少女心大噴發，手工餅乾做得非常細緻，顏色跟搭配都做得恰到好處，口味更是好吃的沒話說。

一大片的月亮造型餅乾。

怪獸逆襲 150元

怪獸逆襲 這款商品人氣始終高居不下，可說是鎮店之寶，採用法國法芙娜55%可可加上食用炭做成的「炭焙黑巧克力」霜淇淋，炭的成分中和了可可的油膩感，口味甜而不膩非常爽口，不過吃的時候要注意會沾染牙齒，要約會的女孩們可別跟男友一起吃。

另外還有超可愛逼真的「花生法鬥」、「焦糖奶茶貴賓」冰棒，『CornerCone酷礦美式冰淇淋』以獨家的黃金比例特調而成的手工雪糕，每一隻都手工製做在店生產，採用純鮮乳打造出酥綿的口感，口味濃郁香醇，可愛又好吃! 是說誰捨得吃啦！！

單球冰淇淋 90元

去過歐洲的朋友一定對開心果口味不陌生，是在歐洲旅遊必吃的特色口味，店內的單球冰淇淋採用義式冰品的作法用料都很純正，這一款開心果口味除了爽口濃郁外，還可以吃的到滿滿的開心果與堅果的組搭配，喜歡吃特別又有口感的朋友可以嘗試看看。

『CornerCone酷礦美式冰淇淋』高雄文化店位於幼稚園彎進去的小巷內，門口不太好停機車，大家可以停在幼稚園圍牆紅線以外的旁邊。

CornerCone酷礦美式冰淇淋 官網

♥高雄文化門市：高雄市苓雅區四維二路108巷6號

營業時間：星期一~星期日 13：00-21：00

5月試營運期間，6/3（五）正式開幕。

其他分店資訊

♥高雄棧二門市：高雄市鼓山區蓬萊路17號（駁二棧二庫正門入口處左側）

♥墾丁大街門市：恆春鎮墾丁路48號

♥淡水老街門市：新北市淡水區中正路35號

文章來源：豌豆自遊自在 FB：豌豆自遊自在美食趣

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