冰不可貌相！ 不起眼鐵皮屋竟賣著透心涼雪花冰 「暮雪時雪花冰」西瓜牛奶冰配色超少女心

過了端午節之後氣溫真的節節上升，飯後都好想吃個冰消一下暑氣啊！比起挫冰強生與小吠比較偏好雪花冰，這天晚餐吃完麵粉遇到水後就想找個附近的雪花冰吃吃，查了一下發現日日新大戲院附近這家▸暮雪時◂竟然有賣雪花冰，不囉嗦就直接來給他吃下去！

暮雪時雪花冰位在中華西路和中山路交叉口，外觀就是一間不太起眼的鐵皮屋，沒想到裡頭藏了好吃的雪花冰來著。

暮雪時雪花冰

地址：台中市中區中華西街50號

電話：0909 009 618

營業時間：14:00-00:00

FB：https://pse.is/497drb

看了暮雪時的FB發現他們原先好像是在桃園夜市裡，今年三月時才來台中發展的唷！整個算是開放式的環境，比較通風啦～

店內有三小桌（怎麼怪怪的）可以內用，不過我們這天來看到老闆和闆娘除了做我們的，其餘都是卯起來忙外帶和外送單，是說大家是因為太熱了只想躲在家吃冰嗎？

櫃台旁有店內冰品的照片，有選擇困難的話加減可以參考一下。

暮雪時雪花冰的菜單如下圖，也是有配料可以加的耶！結果我們看著上圖的圖片點餐，完全略過菜單裡有配料區可以加點。

看到新口味就想點來吃看看！雖然夏天是芒果的季節，但是怕甜的小吠最後選了闆娘說不會太甜的西瓜牛奶。

西瓜牛奶雪花冰 110元

西瓜牛奶就是紅色西瓜配上牛奶冰，白色加粉紅色的配色很少女耶！

剛刨好的雪花冰紋路也是好美，一片片加一絲絲的口感就是很細緻好吃～

小吠個人很喜歡西瓜牛奶口味耶！整體吃起來很清爽而且不會太甜，難得吃了很多口也不覺得有膩的感覺，好吃好吃。

太妃白咖雪花冰 110元

這個角度拍起來好美喔，很想立刻挖一大口來吃！

基本上是咖啡和牛奶冰的組合～這款雪花冰味道算是苦中帶甜，小吠是覺得比較偏苦一點，算是大人味的雪花冰吧！

不過個人是覺得很點像某咖啡飲品的風味，啊有想知道的話再偷偷問我們。

覺得暮雪時的雪花冰口味和口感都還不錯，這次忘記加配料了，下次到日日新戲院附近來看電影的時候再過來吃看看其他有加配料的口味囉～

暮雪時雪花冰

地址：台中市中區中華西街50號

電話：0909 009 618

營業時間：14:00-00:00

FB：https://pse.is/497drb

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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