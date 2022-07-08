快訊

林佳龍點頭選新北 「關鍵晚餐」內幕曝光

全力搶救安倍晉三 院方考慮進行緊急手術、裝人工心肺裝置

7月中旬單日確診降至萬例以下？ 莊人祥曝1關鍵因素

冰不可貌相！ 不起眼鐵皮屋竟賣著透心涼雪花冰 「暮雪時雪花冰」西瓜牛奶冰配色超少女心

聯合新聞網強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

過了端午節之後氣溫真的節節上升，飯後都好想吃個冰消一下暑氣啊！比起挫冰強生與小吠比較偏好雪花冰，這天晚餐吃完麵粉遇到水後就想找個附近的雪花冰吃吃，查了一下發現日日新大戲院附近這家▸暮雪時◂竟然有賣雪花冰，不囉嗦就直接來給他吃下去！

暮雪時雪花冰位在中華西路和中山路交叉口，外觀就是一間不太起眼的鐵皮屋，沒想到裡頭藏了好吃的雪花冰來著。

暮雪時雪花冰

地址：台中市中區中華西街50號

電話：0909 009 618

營業時間：14:00-00:00

FB：https://pse.is/497drb

看了暮雪時的FB發現他們原先好像是在桃園夜市裡，今年三月時才來台中發展的唷！整個算是開放式的環境，比較通風啦～

店內有三小桌（怎麼怪怪的）可以內用，不過我們這天來看到老闆和闆娘除了做我們的，其餘都是卯起來忙外帶和外送單，是說大家是因為太熱了只想躲在家吃冰嗎？

櫃台旁有店內冰品的照片，有選擇困難的話加減可以參考一下。

暮雪時雪花冰的菜單如下圖，也是有配料可以加的耶！結果我們看著上圖的圖片點餐，完全略過菜單裡有配料區可以加點。

看到新口味就想點來吃看看！雖然夏天是芒果的季節，但是怕甜的小吠最後選了闆娘說不會太甜的西瓜牛奶。

西瓜牛奶雪花冰 110元

西瓜牛奶就是紅色西瓜配上牛奶冰，白色加粉紅色的配色很少女耶！

剛刨好的雪花冰紋路也是好美，一片片加一絲絲的口感就是很細緻好吃～

小吠個人很喜歡西瓜牛奶口味耶！整體吃起來很清爽而且不會太甜，難得吃了很多口也不覺得有膩的感覺，好吃好吃。

太妃白咖雪花冰 110元

這個角度拍起來好美喔，很想立刻挖一大口來吃！

基本上是咖啡和牛奶冰的組合～這款雪花冰味道算是苦中帶甜，小吠是覺得比較偏苦一點，算是大人味的雪花冰吧！

不過個人是覺得很點像某咖啡飲品的風味，啊有想知道的話再偷偷問我們。

覺得暮雪時的雪花冰口味和口感都還不錯，這次忘記加配料了，下次到日日新戲院附近來看電影的時候再過來吃看看其他有加配料的口味囉～

暮雪時雪花冰

地址：台中市中區中華西街50號

電話：0909 009 618

營業時間：14:00-00:00

FB：https://pse.is/497drb

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 冰品 桃園夜市 外帶 台中美食

相關新聞

冰不可貌相！ 不起眼鐵皮屋竟賣著透心涼雪花冰 「暮雪時雪花冰」西瓜牛奶冰配色超少女心

udn走跳美食／強生與小吠 過了端午節之後氣溫真的節節上升，飯後都好想吃個冰消一下暑氣啊！比起挫冰強生與小吠比較偏好雪花冰，這天晚餐吃完麵粉遇到水後就想找個附近的雪花冰吃吃，查了一下發現日日

超靈驗籤詩！ 喫茶小舖七夕聯名「樂成宮月老」 10款戀愛系「愛荔啵啵」新品優惠喝

搶攻七夕！ 喫茶小舖跨界聯名「台中樂成宮」月老推出「線上抽超靈驗籤詩」，可享10款愛神系飲品優惠！ 深耕台灣市場20多年的喫茶小舖，今年首度跨界聯名超靈驗、擁有270年歷史的月老宮廟「台中樂

荔枝當道！龜記新品「玉荷包茶王」限量荔枝飲 全台開賣快搶喝

最近以古早味聞名且火紅的知名手搖飲「龜記」推出限量荔枝飲啦！有著飽滿艷美的玉荷包配上茶韻豐富的「三十三茶王」，一杯「玉荷包茶王」完美呈現，即日起全台門市限量開賣，數量有限，千萬不要錯過。

整理包／全家便利商店最新「霜淇淋、哈根達斯、好咖日」限時優惠一次看

夏日消暑就是要有冰品、飲料作伴！全家便利商店最新一波限時優惠包括霜淇淋嘗鮮價及買一送一、哈根達斯指定迷你杯任選2杯139...

改良版楊枝甘露Ｘ限定「崔弟」杯款太吸睛！加購「五桐號」5款周邊，大嘴怪款抱枕必收藏

號稱是被飲料耽誤的周邊商品專家「五桐號」正式開賣全新夏季限定芒果系列啦，包含港式改良版的楊枝甘露外，最吸睛的莫過於為了慶祝崔弟80週年所推出的限定飲藏版，只要於全台門市消費都可以獲得專屬崔弟系列杯身，不僅如此，單筆滿100元還能任意加購「4+1」限定周邊商品，快把握揪團收藏起來啦！

可不可「荔麗紅茶」限定登場！聯名et seq.指彩禮盒同步開賣，再免費抽帆布收納包​

「可不可熟成紅茶」獨樹一幟的風格吸引不少手搖飲鐵粉，這回推出一系列「KEBUKE美好假期」產品，包含7月7日正式開賣夏季繽紛必喝的「荔麗紅茶」、全新配料「椰玉」以及聯名台灣指彩品牌et seq.推出的三色指彩禮盒，不僅如此還有機會免費獲得飯店接駁車帆布收納包​喔，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。