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哈根達斯2杯只要139元！4口味限定全家獨家預購，雪糕也有6折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左與圖右上／全家便利商店提供 圖中與右下／哈根達斯官網
圖左與圖右上／全家便利商店提供 圖中與右下／哈根達斯官網

哈根達斯時常祭出優惠，此次與全家FamilyMart獨家合作推出「2杯經典迷你杯139元」優惠，限定4個口味任選，即日起已可至全台各大門市預購，炎熱夏季快揪團吃起來！

淇淋巧酥口味。 圖／哈根達斯官網
淇淋巧酥口味。 圖／哈根達斯官網

草莓口味。 圖／哈根達斯官網
草莓口味。 圖／哈根達斯官網

哈根達斯每每與超商合作推出優惠都會造成消費者瘋搶，從過去的品脫、冰棒再到迷你杯都曾統統推出超狂優惠，亦會有限定特色口味成為人氣必吃。而此次的優惠活動與全家FamilyMart獨家推出「哈根達斯迷你杯饗宴」，原價單杯115元，現在2杯只要139元，相當將近6折，推出的限定口味有草莓、夏威夷果仁、淇淋巧酥與巧克力等4種，喜歡哈根達斯的消費者千萬不要錯過。

夏威夷果仁。 圖／哈根達斯官網
夏威夷果仁。 圖／哈根達斯官網

巧克力口味。 圖／哈根達斯官網
巧克力口味。 圖／哈根達斯官網

值得一提的是優惠商品採門市預購制，即日起已可至各大全家門市預訂，若有大量訂購需求，單個口味上限30個，經典迷你杯數量有限，建議即早預訂，發貨時間預計以七月初為主。另外即日起至6月26日也推出「草莓冰淇淋雪糕」快閃優惠，原價115元，現在優惠只要單支69元喔，不要猶豫衝一波吧。詳情請洽各大全家門市。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

哈根達斯過去常常推出許多特色口味吸引顧客買單（圖片口味非此次優惠口味）。 圖／全家便利商店提供
哈根達斯過去常常推出許多特色口味吸引顧客買單（圖片口味非此次優惠口味）。 圖／全家便利商店提供

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