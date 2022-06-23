限時3天衝了！ 「SHARE TEA歇腳亭x任賢齊」正能量新歌贈好禮 全門市「珍奶免費喝」

珍奶控必追！ 人氣手搖飲料「SHARE TEA歇腳亭」限時推出指定關卡大方贈送「珍珠奶茶」免費喝！即日起至6/25到全台SHARE TEA歇腳亭門市，拿打卡板拍照上傳IG限時動態，並出示指定tag畫面給門店人員，即可免費領取招牌珍奶一杯！

亞洲天王任賢齊最新新歌「對我好一點」，一首充滿正能量的作品，想要傳達要對自己、對身邊的人都好一點，就能度過許多難關，而知名手搖飲品牌SHARE TEA歇腳亭董事長鄭凱隆基於跟任賢齊的多年情誼，大方無償出借SHARE TEA歇腳亭永和保平店門市拍攝MV，更加碼推出同歡好康送珍奶活動，完全呼應了對朋友好一點的理念。

圖／SHARE TEA歇腳亭提供

SHARE TEA歇腳亭慶祝任賢齊「對我好一點」MV上架YouTube，全台門市舉行歌迷同歡好康活動，只要在6/23至6/25到SHARE TEA歇腳亭全台門市，拿打卡板「老闆」、「郎客啊」、「天公伯」三種訴求對象，接著「可不可以對我好一點」拍照上傳IG並 @sharetea_1992，將畫面出示給門店人員，即可免費領取招牌珍奶一杯(每人限兌換1杯，不得重複兌換，每日限量30杯，贈完即止) ，歌迷、珍奶迷可以依照心情拿著拍照，還能免費喝到珍奶，把握機會快衝！

圖／SHARE TEA歇腳亭提供

圖／SHARE TEA歇腳亭提供

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