義美「銅鑼燒冰淇淋」買1送1夏至快閃倒數！珍奶、靜岡抹茶紅豆、巧克力欠囤貨

義美冰品控絕對要把握這波！為了迎接夏至，義美食品派出3大超萌「銅鑼燒冰淇淋」作為主角，快閃推出買一送一，活動截至6/24，搭配會員再享95折，原價65元只要31元，不囤貨對不起冰箱和甜點胃啦！

圖／義美食品

義美IRIS&Friends銅鑼燒冰淇淋全系列買一送一活動即日開跑，截至6/24凡至門市購買「黑炫巧克力」、「黑糖珍珠奶茶」或「靜岡抹茶紅豆」，即可享買一送一。三款口味皆由銅鑼燒餅皮夾滿冰淇淋內餡，分別可吃到脆口感的黑巧克力餅乾脆片、純正日系組合及黑糖珍奶。冰淇淋每盒原價65元，會員還可加碼95折，等於配合活動平均一盒31元超划算，數量有限，售完為止。

圖／義美食品臉書

此外，義美今攜手淡水在地「栗子南瓜」，結合濃郁芝士製成​「6吋南瓜芝士塔」，截至8/8凡至門市購買享​單件85折，會員再享95折，原價450元最低下殺至385元。

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