快訊

炫富女遭羈押秒問「有吃的嗎？」 酒駕害命卻吃飽睡好

桃園八德驚傳砍人 2男纏鬥「渾身血」還鎖喉

6月倒數限定「4大手搖買1送1」！最低2杯40元　珍煮丹、Coco與清原等統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左與圖右上／Foodpanda提供 圖右下／CoCo都可臉書粉專
圖左與圖右上／Foodpanda提供 圖右下／CoCo都可臉書粉專

六月是開始炎熱的日子，再加上午後雷陣雨的潮濕，是不是需要來一杯手搖飲解渴解膩呢？UDN小編特別整理與Foodpanda合作的4大人氣手搖飲買一送一活動優惠，CoCo、珍煮丹等統統都有，只有限定六月，一起快來瞧瞧吧！

CoCo都可

此回Coco推出的六月限定（即日起至6月30日）買一送一指定品項共有2款，分別為盛夏必備消暑飲品「仙草蜜」，冰涼的仙草蜜搭配甜而不膩的糖水，馬上降火氣；另外還有「冬瓜西谷米」，冬瓜露採用古早味製法，配上滑順的西谷米，固定糖度絕對是「糖控」會喜愛的飲品。現在此兩款原價一杯45元，特價2杯45元喔。

圖／Foodpanda提供
圖／Foodpanda提供

珍煮丹

珍煮丹則祭出店內人氣飲品「泰奶系列」的買一送一活動，包含特選錫蘭紅茶與小農鮮奶的「泰泰鮮奶茶」與結合超罪惡雲朵奶霜、芒果果泥和泰泰鮮奶茶製成的「泰芒雪島」，喝一口馬上置身熱帶島國享受療癒的飲料體驗。原價泰泰鮮奶茶中杯一杯57元，現在兩杯57元，至於泰芒雪島一杯要價75元，現在兩杯也只要75元。

圖／Foodpanda提供
圖／Foodpanda提供

圖／Foodpanda提供
圖／Foodpanda提供

鮮茶道

以原茶聞名的鮮茶道，特別推出即日起至7月6日限定買一送一的「西柚美梅」與「沖繩黑糖風味奶茶」，西柚美梅採用清新葡萄柚的果凍，再融入酸梅湯基底的酸甜味，整個提升果凍的Q彈口感，冰得剛剛好完全是消暑沁涼的水果飲品，單杯60元，活動期間兩杯60元；而沖繩黑糖風味奶茶現在兩杯也只要50元。

圖／鮮茶道Presotea臉書粉專
圖／鮮茶道Presotea臉書粉專

清原芋圓

以芋圓與芋頭為主打的「清原芋圓」特地推出限定四款手搖飲買一送一活動，包含茉香綠茶、四季青茶、熟成紅茶與輕焙米香烏龍，除了熟成紅茶兩杯40元外，其他指定品項兩杯也都只要45元喔。

圖／Foodpanda提供
圖／Foodpanda提供

延伸閱讀：

單個就半價！達美樂「外帶披薩5折」　免等買一送一、口味大小任選

咖啡＆手搖外送5折！CoCo、星巴克「限時買一送一」免輸優惠碼

買一送一 奶茶 手搖 消暑 古早味

相關新聞

6月倒數限定「4大手搖買1送1」！最低2杯40元　珍煮丹、Coco與清原等統統都有

六月是開始炎熱的日子，再加上午後雷陣雨的潮濕，是不是需要來一杯手搖飲解渴解膩呢？UDN小編特別整理與Foodpanda合作的4大人氣手搖飲買一送一活動優惠，CoCo、珍煮丹等統統都有，只有限定六月，一起快來瞧瞧吧！

義美「銅鑼燒冰淇淋」買1送1夏至快閃倒數！珍奶、靜岡抹茶紅豆、巧克力欠囤貨

義美冰品控絕對要把握這波！為了迎接夏至，義美食品派出3大超萌「銅鑼燒冰淇淋」作為主角，快閃推出買一送一，活動截至6/24，搭配會員再享95折，原價65元只要31元，不囤貨對不起冰箱和甜點胃啦！

咖啡＆手搖外送5折！CoCo、星巴克「限時買一送一」免輸優惠碼

夏日別出門，待在室內來杯消暑的手搖和冰咖啡降溫吧！連鎖手搖店CoCo最新推出外送平台專屬買一送一，2大新品都能半價喝；而星巴克除了截至今天（21日）的全品項買一送一，美式、那堤控透過foodpanda

香港人氣流心月餅「望月」6月下旬登台：引進招牌流心月餅、蝴蝶酥，採用環境友善月餅容器

近日望月宣布6月下旬登陸台灣，於台北新光三越A8開設第一個據點，預計引進人氣招牌流心月餅，以及2021年研發推出的蝴蝶酥。

SOGO和風節蒐羅夢幻甜點！美到捨不得吃的「花束蛋糕」

SOGO招牌的夏季和風節將自6月21日至7月3日在忠孝館12樓推出，帶來58家品牌、8家初登場及12家實演等日本當地美食...

甲文青「半熟檸檬青」買1送1！台中厭世系手搖飲日賣破千杯　畢業生半價喝2杯

台中逢甲商圈起家的手搖飲「甲文青」，號稱中部的檸檬大王，其檸檬系列飲品嚴選來自屏東九如的檸檬與蜂蜜，1杯「半熟檸檬青」紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。