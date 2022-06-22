6月倒數限定「4大手搖買1送1」！最低2杯40元　珍煮丹、Coco與清原等統統都有

六月是開始炎熱的日子，再加上午後雷陣雨的潮濕，是不是需要來一杯手搖飲解渴解膩呢？UDN小編特別整理與Foodpanda合作的4大人氣手搖飲買一送一活動優惠，CoCo、珍煮丹等統統都有，只有限定六月，一起快來瞧瞧吧！

CoCo都可

此回Coco推出的六月限定（即日起至6月30日）買一送一指定品項共有2款，分別為盛夏必備消暑飲品「仙草蜜」，冰涼的仙草蜜搭配甜而不膩的糖水，馬上降火氣；另外還有「冬瓜西谷米」，冬瓜露採用古早味製法，配上滑順的西谷米，固定糖度絕對是「糖控」會喜愛的飲品。現在此兩款原價一杯45元，特價2杯45元喔。

圖／Foodpanda提供

珍煮丹

珍煮丹則祭出店內人氣飲品「泰奶系列」的買一送一活動，包含特選錫蘭紅茶與小農鮮奶的「泰泰鮮奶茶」與結合超罪惡雲朵奶霜、芒果果泥和泰泰鮮奶茶製成的「泰芒雪島」，喝一口馬上置身熱帶島國享受療癒的飲料體驗。原價泰泰鮮奶茶中杯一杯57元，現在兩杯57元，至於泰芒雪島一杯要價75元，現在兩杯也只要75元。

圖／Foodpanda提供

圖／Foodpanda提供

鮮茶道

以原茶聞名的鮮茶道，特別推出即日起至7月6日限定買一送一的「西柚美梅」與「沖繩黑糖風味奶茶」，西柚美梅採用清新葡萄柚的果凍，再融入酸梅湯基底的酸甜味，整個提升果凍的Q彈口感，冰得剛剛好完全是消暑沁涼的水果飲品，單杯60元，活動期間兩杯60元；而沖繩黑糖風味奶茶現在兩杯也只要50元。

圖／鮮茶道Presotea臉書粉專

清原芋圓

以芋圓與芋頭為主打的「清原芋圓」特地推出限定四款手搖飲買一送一活動，包含茉香綠茶、四季青茶、熟成紅茶與輕焙米香烏龍，除了熟成紅茶兩杯40元外，其他指定品項兩杯也都只要45元喔。

圖／Foodpanda提供

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