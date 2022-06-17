5折手搖還不喝爆！不要對我尖叫「鎮店招牌」這2天下殺半價 週末小確幸快把握

以厭世語錄、絕美漸層手搖爆紅的「不要對我尖叫」，好喝又好拍，收獲不少忠實粉絲，菜單上各系列皆有擁護者。為了回饋各位手搖控們，這週末特別推出超值優惠，只要購買店內熱門推薦「冬瓜菊花」、「四季春茶」就享5折優惠，這個盛夏，來杯飲料一起抵抗炎熱高溫，半價喝爆飲料超級划算。

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不要對我尖叫「冬瓜菊花」。圖／不要對我尖叫提供。

如果「不要對我尖叫」菜單上只能推薦一杯的話，想必有很多專業鄉民都會直覺說出「冬瓜菊花」，新鮮冬瓜露和菊花茶的絕妙搭配，清甜香味會讓人忍不住一口接一口，堪稱是本店的鎮店招牌。而「四季春茶」入口時的滑潤溫和，清爽解渴又解膩，則是沁涼消暑的必備良器。

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不要對我尖叫「四季春茶」。圖／不要對我尖叫提供

各位只要在6/18（六）、6/19（日）到不要對我尖叫門市購買以上兩款消暑推薦手搖「冬瓜菊花」、「四季春茶」，立刻就享大杯五折優惠，快把握機會，假日想擁有小確幸就是這麼簡單。惟基隆、豐原、沙鹿、一中門市不適用。

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