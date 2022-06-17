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100天籌備！再睡5分鐘「冠軍紅茶」3品項新上市，「棉被冠軍紅茶」必喝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書粉專
圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書粉專

由網紅滴妹所創立的手搖飲品牌「再睡5分鐘」耗費3個多月超過100天的籌備，終於全新上市「冠軍紅茶」系列飲品啦！從純茶、紅茶歐蕾再到奶蓋紅一次到位，喜歡手搖飲的粉絲千萬別錯過，跟著小編一起來看看吧！

再睡5分鐘是網紅滴妹2020年5月創立的手搖飲店，由於飲品精緻與常常推陳出新，至今成立僅僅2年在全台已有七家實體門市，絕對是近年不容小覷的手搖飲品牌。這回耗費超過100天籌備並與世界紅茶冠軍調茶師監製的「冠軍紅茶」系列正式即日起上市囉，分為三種品項，首先為「冠軍紅茶純茶」，完全特選台灣獨有的青心大冇（ㄇㄡˇ），配上金萱與四季春嫩葉等三種茶葉作為調製的基底茶，透過特殊蜜香的方式進行發酵，再用曲線焙火工法精製而成，喝起來有滿滿的蜜香與果香，即使點無糖都能喝到滑順的茶韻口感，是紅茶控必點飲品之一。

圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書粉專
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另外第二款則為「冠軍紅茶歐蕾」，除了原有的冠軍紅茶基底外，會再加上『牛牛快樂冠軍』特A級鮮乳，濃醇奶香味配上紅茶的蜜香味，搖身一變的精品茶，絕對是茶歐蕾必敗的飲品之一，建議可以點半糖或微糖保留紅茶的獨有風味喔；至於最後一款「棉被冠軍紅茶」，若是再睡5分鐘的鐵粉，一定會知道店內銷售冠軍絕對是甜奶蓋系列，此款把它們融合了，真的是完美搭配，奶蓋的扎實口感配上冠軍紅茶，一口在嘴裡化開的綿密感，非常好喝。現在全台門市皆有販售，不妨到訪來一杯嚐鮮喔，更多優惠資訊請上臉書粉專查詢。

臉書：https://www.facebook.com/napteazzz

圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書粉專
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