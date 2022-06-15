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萬波人氣「楊枝甘露」回歸！ 聯名超療癒韓漫《柔美的細胞小將》推出萬波概念店

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

人氣手搖飲《萬波》今年特別「芒」！迎接每年暑假的人氣霸主「楊枝甘露」消暑回歸，同步加碼推出「玉凍芒果露」新飲品，更與《柔美的細胞小將》韓漫超療癒聯名推出期間限定概念店，萬波迷們今夏也跟著忙碌追起來！

圖／萬波島嶼紅茶提供
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萬波今年夏天限時回歸超人氣「楊枝甘露」，使用芒果、西米露、椰漿和紅柚主要原料，幾乎將香港楊枝甘露好喝神還原，還可依照個人喜歡選擇添加萬波招牌小芋圓，整體口感與香氣都更加上升一些層次。再推出另一款芒果系列飲品「玉凍芒果露」，選用高品質的枋山愛文芒果，搭配清香碧螺春綠茶，添加萬波招牌愛玉凍，Q滑口感使人一口接一口，全台門市、外送平台與線上點餐系統於6/15起同步上架。

圖／萬波島嶼紅茶提供
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還特別和LINE WEBTOON超人氣漫畫《柔美的細胞小將》於6/15-8/31推出聯名活動，在「台北中山店」與台中豐原「The Ship by Wanpo」設立《柔美的細胞小將》萬波概念店，聯名期間只要在萬波任一門市現場消費滿100元，即可獲得一張《柔美的細胞小將》限量貼紙，限量貼紙上包含LINE WEBTOON回饋型代幣10枚（價值30元）與LINE WEBTOON一年份回饋型代幣600枚（價值1,800元）等驚喜獎項，7/1起也可以在萬波所有門市看到《柔美的細胞小將》杯膜，今夏就讓萬波的楊枝甘露與可愛的細胞小將們與你萌拍一波！

圖／萬波島嶼紅茶提供
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