喝手搖就送UNIQLO「100元折價券」！鶴茶樓驚喜聯名推「心經杯身」 3重享受的清涼快照做

日系服飾品牌「UNIQLO」在台開設多家分店，舒適簡單的設計風格深受民眾喜愛，眾多單品皆在顧客們的熱門回購清單內，其中能抵擋夏季炎熱的「AIRism科技空氣衣」更是榜上有名。這次UNIQLO和復古系手搖「鶴茶樓」驚喜聯名，推出清涼心經杯身，至鶴茶樓消費買杯手搖還能獲得折扣碼，這麼好康的優惠，限量一萬組，這麼好康的優惠，必須馬上行動！

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「UNIQLO X 鶴茶樓」推出聯名飲料杯身。圖／鶴茶樓提供。

想不到吧！「UNIQLO AIRism X 鶴茶樓」的跨界驚喜聯名成真了，在鶴茶樓飲料杯身上獨創的「清涼心經」，幽默又逗趣。喝著鶴茶樓的冰涼手搖，唸著飲料杯上的心經心靜自然涼，穿著UNIQLO AIRism涼感衣不再悶熱黏膩，還給肌膚清爽狀態，實現三重享受的清涼小撇步，想要趕走夏日悶熱再也不是問題，新款「清涼心經」聯名杯身將於6/17（五）於全台鶴茶樓門市發放，數量有限發完為止。

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「UNIQLO X 鶴茶樓」推出聯名飲料杯身。圖／鶴茶樓提供。

除此之外，於6/17(五)～7/31(日)限定期間至鶴茶樓消費，在櫃檯掃瞄QRcode，還能加碼獲得UNIQLO網路門市「滿千折百」的優惠碼，等於買杯手搖還能免費拿到折扣，這麼好康的優惠你必須收下！每一UNIQLO網路門市會員，限兌換一次，且優惠碼只限量發放一萬組，要搶要快。

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