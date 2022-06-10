來杯飲料戳爆小人！「Mr.WishＸ我是馬克」社畜金句超有哏 5款聯名周邊要搶要快

超有哏的手搖聯名又來了！連鎖手搖品牌「Mr.Wish鮮果茶玩家」和靠北職場系插畫家「我是馬克」攜手合作，跨界五大品牌，精心打造一系列的獨家商品，只要消費滿50元就能加購，數量有限、售完為止，我是馬克的靠友們要搶要快。除此之外，還以職場宮鬥為主題，設計多款飲料封膜、杯身，各種職場金句都說中社畜們最真實的心情，讓人看了忍不住會心一笑，工作上不能說的秘密就用一杯手搖來幫你說。

飲料封膜上就有小巧思，可以戳爆小人抒壓，共有4款圖案。 圖／Mr.Wish提供

職場上遇到小人銃康，喝杯飲料替你消怨氣！Mr.WishＸ我是馬克的聯名巧思，從飲料封膜就能看見，吸管插入口上的「小人」圖案，想扎小人就用力戳下去，抒壓療癒又逗趣，還有「對手」、「僵局」、「謊言」等圖樣，等你來蒐集發洩。另外，杯身上的職場金句也超有哏，「很多時候你需要的不是舞台，而是後台」、「老闆的想法很簡單，就是把所有的事都想得很簡單」等8款金句杯身，每一句都徹底講中社畜們的悲苦心聲。

飲料杯身上還印有多款社畜金句。 圖／Mr.Wish提供

靠友們也別錯過以下五款聯名商品，即日起只要在Mr.Wish門市消費滿50元，就能以加購價購入限量周邊！美妍保濕面膜加購價只要49元、綿菓子工坊綿花糖加購價59元、快車肉乾加購價129元、隨身瓶飲料提袋加購價139元，還有以青花瓷圖騰設計的「我是馬克杯」有質感又吸睛，老闆Boss夫婦現身扮演皇上和皇后也是一大亮點，加購價299元就能帶回家，各款聯名周邊皆數量有限、售完為止，靠友們就是現在，快衝一波Mr.Wish搶購囉。

Mr.WishＸ我是馬克還推出多款限量獨家周邊，數量有限。 圖／Mr.Wish提供

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