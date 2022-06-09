快訊

媽媽接送1歲女兒違停紅線遭開4張罰單 法官暖心全部撤銷

最新統計！5月1.7萬人死亡 「超額死亡」恐低估

泰國殺人警官無期徒刑：警隊改革何時業力引爆？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捨得把伊布吃掉嗎？85℃神還原「伊布的甜蜜蛋糕」 皮卡丘、小火龍全都能吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
85℃推出全新寶可夢系列蛋糕。 圖／85℃提供
85℃推出全新寶可夢系列蛋糕。 圖／85℃提供

在粉絲們的熱烈敲碗下，寶可夢再度現身85℃！兩年前上市時立刻造成轟動，賣到缺貨，今年85℃攜手人氣超夯的伊布、皮卡丘、小火龍驚喜回歸，以他們為主角，量身打造4款全新的寶可夢蛋糕，款式兩大兩小，生日派對必備也有一人獨享的選擇，滿足各種需求，每一款都超可愛超好拍，就是要塞爆你的手機相簿，即日起已在全台85℃門市開賣，寶可夢迷們快衝一波囉！

85℃推出全新寶可夢系列蛋糕。 圖／85℃提供
85℃推出全新寶可夢系列蛋糕。 圖／85℃提供

85℃這波主打的「伊布的甜蜜蛋糕」，超可愛的伊布大頭造型，擺上桌就使出萌翻全場的被動技能，100%神還原伊布的可愛電眼，瞬間抓住全場注意力，根本捨不得開動嘛！而香草戚風蛋糕和泰奶慕斯的絕妙搭配，黑糖麻吉與布丁夾心，替口感增添不少變化，值得注意的是，伊布的耳朵、眼睛和嘴巴，不只是裝飾，全都是可以吃的巧克力，這麼勾錐的伊布，你必須來一個，單顆售價550元。

伊布的甜蜜蛋糕（左）、皮卡丘的夏日派對（右）。 圖／85℃提供
伊布的甜蜜蛋糕（左）、皮卡丘的夏日派對（右）。 圖／85℃提供

以皮卡丘為主人公的「皮卡丘的夏日派對」，以桔香戚風蛋糕為蛋糕主體，搭配香草奧里歐慕斯和奶油焦糖醬，夾層中還有Q彈布丁，清爽迷人的風味，讓人停不下口的香甜滋味，而軟萌趴在精靈球上的皮卡丘公仔可以收藏，完全打中寶可夢粉絲們的心，七吋售價650元。以上兩款造型蛋糕，還有專屬的寶可夢蛋糕盒，內墊紙板可以DIY做出卡哇依的皮卡丘手機架，多功能又環保，是不是非常貼心呢。

85℃推出兩款寶可夢小蛋糕，一人獨享超滿足。 圖／85℃提供
85℃推出兩款寶可夢小蛋糕，一人獨享超滿足。 圖／85℃提供

另外還推出兩款小蛋糕可以一人獨享，「皮卡丘可愛款蛋糕」的芒果慕斯與熱帶水果餡、「小火龍熱血款蛋糕」的草莓牛奶慕斯與草莓果餡，是芒果控與草莓控的新決鬥戰場，蛋糕上的皮卡丘、小火龍、精靈球、星星、愛心、草和石頭，全部都是可食用巧克力，以上兩款單個售價皆為75元。

延伸閱讀：

一吃入魂！ 錢都芒果季「芒果冰淇淋+楊枝甘露」無限供應 吉哆「台味趴謝師宴」每加7人享1人免費

實在「泰」清涼！　珍煮丹消暑新品「泰泰仙芋島、泰芒雪島」外送泰奶買一送一

蛋糕 寶可夢 85℃ 巧克力 派對

相關新聞

可以喝的港式甜品！ 拾覺4款「芒果系手搖飲」 喝得到滿滿果肉、QQ粉條與晶凍

芒果控的消暑聖品再一波！ 拾覺人氣手搖飲料今夏推出「芒果季」4款視覺系飲品，滿滿芒果冰沙喝得到新鮮芒果果粒、粉條、檸檬杏仁棟及奶霜等配料，每一口都讓芒果控滿足喝爆！ 拾覺「芒果季」重磅登場，一共

網哀嚎！龜記茗品招牌人氣「紅柚翡翠」將停賣　5大私藏推薦必喝一次看

擁有全台超過70間門市的知名手搖飲「龜記茗品」於近日宣布即將正式停賣店內人氣必喝「紅柚翡翠」，引起網友一片哀嚎，像是「傻眼了我只喝這個說」、「我不接受」等惋惜的留言，更有網友表示「龜記要失去我們的支持了」。不過慶幸停賣的原因是紅柚翡翠原料由於疫情影響缺貨導致無法生產，將待貨櫃及原料回歸正常後將恢復販售，時間未定，敬請期待。因此UDN小編特地整理5大私藏龜記茗品其他必喝飲品，彌補一下紅柚停賣的失落心情，一起來看看吧！

OREO迷喝起來！ 麻古茶坊「提拉米蘇2.0」新杯裝回歸 買就送「OREO餅乾隨手包」

OREO迷看過這裡！ 繼去年底麻古茶坊推出「OREO聯名提拉米蘇2.0」深切打中巧克力愛好者的心，為慶祝全球知名夾心餅乾品牌OREO滿110週年生日，麻古茶坊共同歡慶推出「提拉米蘇2.0」新杯裝升級版

捨得把伊布吃掉嗎？85℃神還原「伊布的甜蜜蛋糕」 皮卡丘、小火龍全都能吃

在粉絲們的熱烈敲碗下，寶可夢再度現身85℃！兩年前上市時立刻造成轟動，賣到缺貨，今年85℃攜手人氣超夯的伊布、皮卡丘、小火龍驚喜回歸，以他們為主角，量身打造4款全新的寶可夢蛋糕，款式兩大兩小，生日派對

實在「泰」清涼！　珍煮丹消暑新品「泰泰仙芋島、泰芒雪島」外送泰奶買一送一

炎炎夏日消暑必來一杯清涼的！ 超夯手搖杯「珍煮丹」這次特別把「泰泰鮮奶茶」升級變成冰沙，結合芒果果泥、或蜜芋頭搭配手作仙草，打造成泰奶控的必點飲品，並結合兩大外送平台Uber Eats、foodpan

10字通關密語就送嫩仙草！八時神仙草「燕世仙奶茶」先喝爆 仙草Ｘ燕麥攻進你的甜點胃

來自台中的「八時神仙草」，堅持8小時熬煮陳年仙草乾來製作仙草，並以仙草系列飲品、甜點成為文青控們眼中的新興排隊名店，台北、彰化也有據點。這次攜手知名插畫家「保羅先生」推出全新燕世系列，「天天一八時，快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。