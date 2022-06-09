捨得把伊布吃掉嗎？85℃神還原「伊布的甜蜜蛋糕」 皮卡丘、小火龍全都能吃

在粉絲們的熱烈敲碗下，寶可夢再度現身85℃！兩年前上市時立刻造成轟動，賣到缺貨，今年85℃攜手人氣超夯的伊布、皮卡丘、小火龍驚喜回歸，以他們為主角，量身打造4款全新的寶可夢蛋糕，款式兩大兩小，生日派對必備也有一人獨享的選擇，滿足各種需求，每一款都超可愛超好拍，就是要塞爆你的手機相簿，即日起已在全台85℃門市開賣，寶可夢迷們快衝一波囉！

85℃推出全新寶可夢系列蛋糕。 圖／85℃提供

85℃這波主打的「伊布的甜蜜蛋糕」，超可愛的伊布大頭造型，擺上桌就使出萌翻全場的被動技能，100%神還原伊布的可愛電眼，瞬間抓住全場注意力，根本捨不得開動嘛！而香草戚風蛋糕和泰奶慕斯的絕妙搭配，黑糖麻吉與布丁夾心，替口感增添不少變化，值得注意的是，伊布的耳朵、眼睛和嘴巴，不只是裝飾，全都是可以吃的巧克力，這麼勾錐的伊布，你必須來一個，單顆售價550元。

伊布的甜蜜蛋糕（左）、皮卡丘的夏日派對（右）。 圖／85℃提供

以皮卡丘為主人公的「皮卡丘的夏日派對」，以桔香戚風蛋糕為蛋糕主體，搭配香草奧里歐慕斯和奶油焦糖醬，夾層中還有Q彈布丁，清爽迷人的風味，讓人停不下口的香甜滋味，而軟萌趴在精靈球上的皮卡丘公仔可以收藏，完全打中寶可夢粉絲們的心，七吋售價650元。以上兩款造型蛋糕，還有專屬的寶可夢蛋糕盒，內墊紙板可以DIY做出卡哇依的皮卡丘手機架，多功能又環保，是不是非常貼心呢。

85℃推出兩款寶可夢小蛋糕，一人獨享超滿足。 圖／85℃提供

另外還推出兩款小蛋糕可以一人獨享，「皮卡丘可愛款蛋糕」的芒果慕斯與熱帶水果餡、「小火龍熱血款蛋糕」的草莓牛奶慕斯與草莓果餡，是芒果控與草莓控的新決鬥戰場，蛋糕上的皮卡丘、小火龍、精靈球、星星、愛心、草和石頭，全部都是可食用巧克力，以上兩款單個售價皆為75元。

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