不買會心痛！不要對我尖叫「16元手搖」限量開搶 「玫瑰紅茶歐蕾」絕美漸層下殺5折

每天就是要來一杯手搖，又想輕鬆撿便宜的你注意了！以絕美漸層飲品聞名的「不要對我尖叫」，這次聯手蝦皮購物推出超划算電子票券，店內5款熱門推薦，純茶系、果茶系、少女漸層風都有，指定日期限量搶購，最低下殺29折，原價55元現在只要16元就能喝到，快把時間筆記下來，準時上蝦皮搶票囉。

荔枝冰茶、香柚荔枝水果茶。 圖／麗不要對我尖叫提供

首先是6/6搶先登場的兩款夏日必喝！以絕美漸層引爆少女心的「玫瑰紅茶歐蕾」，底層現熬玫瑰果露的濃郁花香，3種顏色漸層拍照打卡超漂亮，期間購買享五折優惠，原價大杯80元、特價40元。以葡萄柚、檸檬為基底的「香柚檸檬氣泡飲」，橘白漸層極有夏日涼爽風情，期間購買下殺四折，原價大杯70元、特價29元。

「桂花烏龍」19元限量開搶。 圖／不要對我尖叫提供

接著是炎熱午後必喝的「桂花烏龍」，純茶控千萬別錯過！入口甘甜卻不苦澀，桂花香讓整體喝起來更有層次，只在6/18限量搶購，原價大杯55元、超狂特價只要16元，相當於打了29折的最低折扣，不買會心痛。以上三款皆限量1000份、售完為止。

玫瑰紅茶歐蕾、香柚檸檬氣泡飲。 圖／不要對我尖叫提供

果茶控的朋友們也別難過，6/15～6/22還有第二波優惠登場！於指定日期期間搶購香柚荔枝水果茶就享特價39元，荔枝冰茶特價45元，喝起來既清爽又消暑，一樣有超美漸層的配色，怎麼拍都好看，兩款各限量500份，要搶要快。

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