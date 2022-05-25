今日限定「2杯折50」！CoCo「啵啵恰恰」西谷米＋晶球全新口感　限量胖胖瓶登場

下午茶的新選擇！連鎖手搖品牌「CoCo」強勢推出用喝的甜點，西谷米搭配「啵啵晶球」蹦出的全新口感，斑蘭風味奶茶的特別香氣，打造出全新的「啵啵恰恰」，外觀超勾錐的胖胖瓶數量有限，想嘗鮮收藏的你可別錯過了。CoCo更推出5/25今日限定優惠，憑券就享有「兩杯折50」的超有感折扣，嘴饞的朋友們快揪團訂飲料囉！

CoCo全新推出胖胖瓶身的「啵啵恰恰」。圖／CoCo提供

在夏天到來之際，CoCo用「啵啵恰恰」搶先吸住大家的目光。胖胖瓶身的可愛模樣超適合打卡，想喝飲料又想吃甜點的願望，「啵啵恰恰」一次滿足你。使用東南亞香料之王的斑蘭風味奶茶為主體，西谷米、啵啵晶球和芋頭基底，交疊出多層次的豐富口感，勢必要成為咀嚼控們的本季新歡。「啵啵恰恰」單杯售價65元，胖胖瓶數量有限，如遇門市售完將更替為CoCo中杯杯身。

CoCo全新推出胖胖瓶身的「啵啵恰恰」。圖／CoCo提供

而今天(5/25)適逢CoCo的周三好友日，只要於CoCoLine官方帳號領取優惠券，並前往都可訂下單高人氣新品「啵啵恰恰」＋熱門推薦「星空葡萄」的組合，就可用券享有「兩杯立折50元」的今日限定折扣，每人至多可兌換兩組。上班苦悶的心情，就用好吃又好喝的啵啵恰恰來療癒一下吧！

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