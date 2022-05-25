快訊

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

Netflix酸買快篩排隊遭出征 問題是「便宜快篩在哪裡」

今日限定「2杯折50」！CoCo「啵啵恰恰」西谷米＋晶球全新口感　限量胖胖瓶登場

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
CoCo全新推出胖胖瓶身的「啵啵恰恰」。圖／CoCo提供
CoCo全新推出胖胖瓶身的「啵啵恰恰」。圖／CoCo提供

下午茶的新選擇！連鎖手搖品牌「CoCo」強勢推出用喝的甜點，西谷米搭配「啵啵晶球」蹦出的全新口感，斑蘭風味奶茶的特別香氣，打造出全新的「啵啵恰恰」，外觀超勾錐的胖胖瓶數量有限，想嘗鮮收藏的你可別錯過了。CoCo更推出5/25今日限定優惠，憑券就享有「兩杯折50」的超有感折扣，嘴饞的朋友們快揪團訂飲料囉！

CoCo全新推出胖胖瓶身的「啵啵恰恰」。圖／CoCo提供
CoCo全新推出胖胖瓶身的「啵啵恰恰」。圖／CoCo提供

在夏天到來之際，CoCo用「啵啵恰恰」搶先吸住大家的目光。胖胖瓶身的可愛模樣超適合打卡，想喝飲料又想吃甜點的願望，「啵啵恰恰」一次滿足你。使用東南亞香料之王的斑蘭風味奶茶為主體，西谷米、啵啵晶球和芋頭基底，交疊出多層次的豐富口感，勢必要成為咀嚼控們的本季新歡。「啵啵恰恰」單杯售價65元，胖胖瓶數量有限，如遇門市售完將更替為CoCo中杯杯身。

CoCo全新推出胖胖瓶身的「啵啵恰恰」。圖／CoCo提供
CoCo全新推出胖胖瓶身的「啵啵恰恰」。圖／CoCo提供

而今天(5/25)適逢CoCo的周三好友日，只要於CoCoLine官方帳號領取優惠券，並前往都可訂下單高人氣新品「啵啵恰恰」＋熱門推薦「星空葡萄」的組合，就可用券享有「兩杯立折50元」的今日限定折扣，每人至多可兌換兩組。上班苦悶的心情，就用好吃又好喝的啵啵恰恰來療癒一下吧！

延伸閱讀：

兩杯只要39元超狂！限時搶喝「珍Q椰青茶買1送1」，珍珠粉條與椰果一次滿足

肯德基「韓辛甜薯無骨脆雞」登場！還有泰奶大福、QQ飲 第2杯半價

奶茶 甜點 東南亞 下午茶 手搖

相關新聞

今日限定「2杯折50」！CoCo「啵啵恰恰」西谷米＋晶球全新口感　限量胖胖瓶登場

下午茶的新選擇！連鎖手搖品牌「CoCo」強勢推出用喝的甜點，西谷米搭配「啵啵晶球」蹦出的全新口感，斑蘭風味奶茶的特別香氣，打造出全新的「啵啵恰恰」，外觀超勾錐的胖胖瓶數量有限，想嘗鮮收藏的你可別錯過了

兩杯只要39元超狂！限時搶喝「珍Q椰青茶買1送1」，珍珠粉條與椰果一次滿足

知名手搖飲品牌「Share tea 歇腳亭」，驚喜推出人氣「珍Q椰青茶」升級版，一次爽吃三種配料，現在還推出Monday Blue週一「買1送1」優惠，還限時3小時喔，務必把握機會揪團同事家人喝一波了！

Pinkoi「人氣芒果甜品精選」必嘗！還有芒果塔烘焙手作課

5月初夏開始正式邁入芒果產季，除了酸甜的新鮮芒果之外，各式芒果甜點更是誘人。Pinkoi推薦「2022人氣芒果甜品精選」...

芒果季來了！ 知名手搖飲「楊枝甘露5選」必喝，吃得到果肉好消暑

芒果是台灣人愛吃的水果之一，因應芒果季的來臨，許多手搖飲業者紛紛推出系列飲品吸引顧客消費，不論是有滿滿芒果果肉的楊枝甘露或是加了鮮奶的芒果厚奶，都是越趨炎熱夏天適合來一杯的手搖品項。UDN小編特地整理五大販售芒果系列的知名手搖飲， 一起來看看吧！

夏日「鮮果手搖飲」開喝！鶴茶樓芒果加爆不手軟、茶湯會4款鮮果調絕美漸層

馬上就要夏天了，來杯酸甜的鮮果系手搖飲最能提神啦！茶湯會今年除了以老面孔芭樂、鮮桔、芒果系列回鍋外，這次還讓擁有絕美粉橘漸層的葡萄柚系列新登場，更推出越喝越省錢的會員集點制回饋粉絲；鶴茶樓也沒缺席，推出兩款以鶴頂紅茶搭配芒果的新品，還不快來試試？

CoCo「奶茶三兄弟」變成雪糕了！濃郁奶香100%神還原 每口都有料滿足到爆

最強冰品聯名來報到，滿滿都是料有夠滿足！為了迎接炎炎夏日的到來，連鎖手搖品牌「CoCo都可」找來小美推出聯名雪糕，店內的熱門飲品「奶茶三兄弟」搖身一變變成濃郁奶香雪糕，「珍珠、布丁、仙草」的黃金組合，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。