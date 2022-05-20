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夏日「鮮果手搖飲」開喝！鶴茶樓芒果加爆不手軟、茶湯會4款鮮果調絕美漸層

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／鶴茶樓官網、圖／茶湯會粉專
圖／鶴茶樓官網、圖／茶湯會粉專

馬上就要夏天了，來杯酸甜的鮮果系手搖飲最能提神啦！茶湯會今年除了以老面孔芭樂、鮮桔、芒果系列回鍋外，這次還讓擁有絕美粉橘漸層的葡萄柚系列新登場，更推出越喝越省錢的會員集點制回饋粉絲；鶴茶樓也沒缺席，推出兩款以鶴頂紅茶搭配芒果的新品，還不快來試試？

每年夏季，茶湯會限定開賣的職人調茶系鮮果飲準備好了！「芭樂系列」用清香翡翠綠茶調和嚴選甜脆芭樂與屏東檸檬，喝起來清爽鮮甜，再搭配滑嫩愛玉或酸甜甘梅，口感更進化；「鮮桔系列」則是加入在地金桔與檸檬，補充滿滿維他命C，喝起來是酸Ｖ酸Ｖ的古早味；「芒果系列」使用愛文芒果熬製果泥，留下誘人的金黃果肉及濃郁的果香，與茉香綠茶完美結合、香甜微酸，還能選擇與濃醇牛奶碰撞後的新滋味；首次登場的「葡萄柚系列」可喝到噗滋噗滋的葡萄柚果粒，還有打卡必備的絕美粉橘漸層，馬上引爆話題成為黑馬，竄進銷售排行榜裡！

圖／茶湯會粉專
圖／茶湯會粉專

圖／茶湯會粉專
圖／茶湯會粉專

不僅夏季果茶飲讓人超期待，茶湯會更力推會員制，消費30元就有2點，每週三點鮮桔、葡萄柚系列飲品，點數翻2倍，1點可折抵1元，換算下來等於有13%回饋！邊喝手搖飲還能邊省錢，粉絲們可別錯過會員日！

圖／茶湯會粉專
圖／茶湯會粉專

鶴茶樓選用香氣濃郁、甜度高的愛文芒果，推出兩款新的鮮果系手搖飲：「楊枝甘露」是將芒果肉打成細緻雪泥​，再加入鶴頂紅茶及椰奶，最後用新鮮芒果丁及特製Q彈茶凍增加口感，喝起來層次超豐富。「粒粒芒果‧鶴頂紅茶」加芒果不手軟，多達半杯以上澄黃的芒果肉，以鶴頂紅茶調和，​前味是清香茶韻、後味讓鮮明的芒果香在嘴裡蔓延，還可以吃得到果肉的口感，每一口都濃郁且不膩，喜歡果茶系特調的手搖飲控別忘了嘗鮮。

圖／鶴茶樓官網
圖／鶴茶樓官網

圖／鶴茶樓官網
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