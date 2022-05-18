一秒飛到泰國！清原芒果糯米冰沙「椰爺想泰泰」，限時買1送1還不快喝

在疫情之下，還等不到出國，但夏天到來，真的好想去泰國玩與吃美食啊！連鎖飲料店清原讓大家一秒到泰國，推出泰式芒果糯米冰沙「椰爺想泰泰」，而且在5月20日當天推出限時優惠，限定店家買1送1（每人限2組）的超優惠活動。

泰國的芒果糯米飯，是到當地遊玩的必嚐美食，清原結合台灣在地長糯米、愛文芒果與Q彈西米露和上選椰漿，打造出泰式芒果糯米冰沙，取名為「椰爺想泰泰」，酸甜味直衝口中，彷彿置身泰國街頭。

為維護食品安全，糯米還經過高溫高壓殺菌烹煮，椰漿採用子肉萃取，少了化學香精的口感。

芒果糯米冰沙純泰式風味。圖／清原提供

520當天有限時限定店家買1送1的優惠，或是於5月20～29日，在「清原全球總部/Taro Boba」粉專留言，並tag一位「超想去泰國的好友」，拍照炫耀所購買的「椰爺想泰泰」且提及購買的店名，5月30日抽出清原芋圓下檔新品10張兌換券2名，有機會免費獨享新品。