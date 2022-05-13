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新品「令果520」買1送1！ 「鬍子茶 x 台灣農林」跨界推3款蜜月紅茶系列 可免費加茶凍
微酸微甜喝得到愛戀滋味！ 標榜絕對自由的茶飲品牌「鬍子茶 WHO’S TEA」與本土百年老字號製茶廠「台灣農林」合作，最新推出三款蜜月紅茶系列茶飲，以潮味十足新杯身搭載本土茶香，5/16~6/12凡購買520蜜月系列，享免費加料茶凍乙份，5/20當日再享新品「令果520」買一送一！
三款「鬍子茶WHO'S TEA ×台灣農林」共同研發的蜜月紅茶茶飲，最吸引鐵粉敲碗的「蜜月糖漬檸檬紅茶」，以糖漬檸檬帶來的酸甜與蜜月紅茶搭配後酸甜中回甘；最受矚目新飲品「令果520」的蘋果蜜月紅茶，獨特蜜糖紅茶搭配微酸甜蘋果汁，吃的到香甜果丁，口感層次更升級；再來招牌特色奶蓋系列的「白鬍子蜜月紅茶」，奶香搭配沁蜜熟果香，層次分明又順口，讓人忍不住細細品味。
本次凍檸茶鮮活版的限定杯身，是以連太空人都愛喝的手搖飲料為設計，頓時讓520蜜月紅茶系列更加令人心動，5/16～6/12於全省門市販售，凡購買520蜜月系列，享免費加料茶凍乙份。指定「令果520」於520當日快閃價買一送一，快揪好友一起甜蜜嚐鮮再省荷包吧。
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