麻古茶坊「芒果果粒波波」3款爆款芒果手搖開賣！清心最美聯名、萬波杏花雨露新品全都喝

炎炎夏日來杯新款飲料消暑最合適！今天為大家盤點3大人氣手搖品牌全新開賣的系列新品，其中麻古茶坊即將一次帶著3款爆料系芒果手搖登場；清心福全與Red Bull的創意聯名升級成絕美粉色能量特調；萬波島嶼紅茶豐富口感的杏花雨露亦好評回歸，一共6款任大家自由開喝最心儀的口味。

清心福全：5/12開賣

清心福全「Red Bull能量多多」原價80元，7/11前享優惠價75元。圖／清心福全提供

清心福全2019年起首度與能量飲料品牌Red Bull合作推出夏季聯名飲品，今年特別研發「Red Bull能量多多」，以清心自製優多融入一整罐新款「Red Bull Summer Edition火龍果風味」，讓大家可以品嚐歐洲國家超夯風味，每口則能感受莓果不甜膩的提味及氣泡感，粉色視覺更是療癒。

此次飲品採限時限量販售，售完為止，5/12起上市起至7/11為止也可享現折5元好康，下午茶來一杯省錢嘗鮮又提神。

萬波島嶼紅茶：5/13開賣

「杏花雨露」中南部售價杯40元、大杯50元；「珍杏七水仔」中南部售價杯35元、大杯40元；北部售價高5元。圖／萬波提供

主打新式古早味的萬波島嶼紅茶5月帶著「杏花雨露」時隔一年回歸，以手工熬煮的軟嫩杏仁凍配上木柵四季春和天然冬瓜茶，獨特香氣融合茶湯碰撞出專屬風味，屬於夏季清爽耐喝系飲品。而品牌另一款「珍杏七水仔」則嚴選台灣在地冬片茶，不僅吃得到綿密杏仁凍 ，還有Q彈小珍珠增加口感，選擇無糖或微糖更能品嘗出復古組合的濃醇滋味，5/13全台門市、線上你訂平台、外送平台foodpanda與UberEats同步買得到。

麻古茶坊：5/14開賣

楊枝甘露2.0南部售價75元、芝芝芒果果粒南部90元、芒果果粒波波南部75元；中、北部各加5元。圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊夏季以愛文芒果為主角，新品「芒果果粒波波」採用整顆愛文芒果現打成沁涼冰沙，每杯加入綠茶凍與寒天，每口不只飽足還能感受齒頰留香。而一年一度的「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」也將同步上市，當中升級改造港式國民甜品的「楊枝甘露2.0」除了有整顆芒果打成的冰沙與度假綠茶凍，椰奶及葡萄柚果粒絕對是品項的精華，堪稱殿堂級「喝的甜品」。

而品牌最爆紅的芝芝系列夏季主人公「芝芝芒果果粒」則吃得到新鮮芒果果粒，加上最上層的厚奶蓋，漸層視覺與鹹甜滋味勢必虜獲大芒果控的芳心，3款飲品5/14起可至全台門市入手。

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