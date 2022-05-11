葡萄珍珠大口吸！ 貢茶 x KAKAO FRIENDS 聯名「葡萄寶石系列」3飲品 加碼「萊恩吸管套」炸萌必收
從韓國席捲至台灣的KAKAO FRIENDS，這回由萊恩隊長領軍攜手聯名貢茶人氣「葡萄寶石系列」，重磅推出3飲品有OREO莎莎奶蓋葡萄寶石、奶蓋葡萄寶石冰鑽、以及冰搖葡萄果茶，再加碼活動期間購買葡萄系列、特調系列任2杯，就能把可愛的「萊恩造型吸管套」帶回家！
貢茶將於5/12推出「KAKAO FRIENDS葡萄派對」葡萄寶石系列新品，包括「OREO莎莎奶蓋葡萄寶石」選用葡萄與青茶交織成沁涼冰沙作基底，搭配Q彈葡萄珍珠、水嫩愛玉，最後以滿滿OREO碎片奶蓋鋪在表面。「奶蓋葡萄寶石冰鑽」清爽綠茶基底帶有滿滿小碎冰，迸上Q彈葡萄珍珠，最後由經典奶蓋完美包覆。「冰搖葡萄果茶」是酸甜葡萄融合在沁香青茶之中，酸中帶甜交織宜人的仲夏午後滋味。
消費者於5/12至5/14新品上市首三日，於全台貢茶門市購買新品系列，可享10元現折嚐鮮優惠。或是於5/12前登入貢茶線上點餐會員，就可以現領五張10元的新品限定折價券(於5/12-5/14兌換)。本次新品同樣與超人氣KAKAO FRIENDS合作，，活動期間在實體門市購買葡萄系列、特調系列任2杯，可享優惠價179元帶走最可愛、限量推出Ryan造型吸管套。
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