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好市多爆款冰品回來了！2公升「焦糖蜂巢冰淇淋」多層次口感 200有找CP值超高

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／摘自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／摘自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

夏天到了，又到了囤貨冰淇淋把冷凍庫塞爆的日子了！美式賣場好市多過去曾推出多項爆款冰品，引起全台民眾瘋搶，而當時上市就在網路造成不小轟動的「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」，今年也終於在網友們的熱烈敲碗下重新上架了。

圖／摘自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／摘自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

好市多此次回歸上架的「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」，基底的牛奶冰淇淋單吃就很夠味，但最大亮點絕對是在其中加入的蜂巢形狀焦糖塊，每一口都有酥脆焦糖塊，濃郁的焦糖香超級加分，暗藏在冰淇淋裡就像驚喜一樣，享受吃冰的同時還能有多層次口感變化，讓人很想一口接一口，完全停不下手。

圖／摘自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／摘自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

除此之外，更不能不提它的超高CP值！「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」一盒整整兩公升，售價也只要198元，200元有找就能爽嗑大容量冰淇淋。商品重新上架的消息一曝光之後，就立刻引起大批網友們衝去現場掃貨，網友們也留言寫下「這個超好吃快去買」、「終於等到它回歸了」、「立馬三盒買起來」。

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