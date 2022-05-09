Niko日香吐司「蜂蜜芝麻冠軍生吐司」開賣！烘焙界奧斯卡都認證的口味 素食者也能吃

台灣團隊日前於號稱「烘焙界的奧斯卡」的「路易樂斯福世界盃麵包大賽」中勇奪團體冠軍，而成員之一的武子靖作為日香高級吐司專門店主理人，此次將法國賽場中備受好評的口味，改造升級，化身「蜂蜜芝麻冠軍生吐司」，即日起正式開賣。

圖／日香吐司提供

日香獨家販售的「蜂蜜芝麻冠軍生吐司」以賽場中受評審喜愛的蜂蜜芝麻口味歐式麵包為發想，在武子靖與團隊改良下，在招牌美肌生吐司融入專業手炒後新鮮直送的純淨黑芝麻粒、台灣精選龍眼蜜，濃郁芝麻香與不甜膩的蜂蜜滋味，準備更新大家早餐、下午茶最愛排行榜。

圖／日香吐司提供

而此款新品生吐司也主打無奶無油，讓素食者可以安心嘗鮮，即日起在全台日香門市及線上通路同步上市。值得一提的是，「蜂蜜芝麻冠軍生吐司」單顆200元，截至5/31若與酸甜系「柑檸美肌生吐司」合購，享組合價340元，現省60元吃冠軍級吐司。

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