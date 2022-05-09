迷客夏新品免費喝！阿文鮮梅綠2.0版「阿文檸7」聯名七喜，連28天優惠領軍4好康

迷客夏鐵粉5月好看懶人包請收！品牌即將於5/11帶著阿文鮮梅系列回歸，最新更聯手汽水七喜打造最新手搖「阿文檸7」，並同步祭出100%中獎率的轉盤活動、最新夏季杯身及冰品88折好康，讓大家夏天消暑有新品嘗鮮、能打卡還可省錢。

圖／迷客夏提供

迷客夏5/11起主打好評款阿文鮮梅系列，除了一年一度經典必喝的「阿文鮮梅綠」，2022也首次與百事集團旗下飲品七喜合作，嚴選台南梅嶺的純釀阿文梅露研發新口味「阿文檸7」，在地梅露配上茉莉原淬綠茶，加上七夕爽口氣泡感與新鮮檸片，鹹甜酸香輪流流淌味蕾，準備化身新興沁涼神器。

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此外，品牌也將於新品開賣首日祭出長達28天的「轉轉瘋一夏轉盤遊戲」，只要加入LINE會員天天都可免費玩，人人有獎，5/11、5/12還會限時祭出限量阿文系列飲品優惠券，讓大家0元開喝新品。活動5/11起截至6/7，品項除了嘗鮮券，還有人氣紅茶拿鐵免費加珍珠、絕美環保吸管、可折抵消費的點數，其中更狂的還有百事集團提供的獨家藍牙喇叭與限量玻璃杯，讓大家喝手搖抽好禮。

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值得一提的是，配合新品「阿文檸7」，品牌也同樣混搭台式、美式風格設計出3款夏季杯身，並以友情、愛情、親情為主題，加上台語趣味迷宮，搶眼的色系和可愛的圖樣讓人拿到就能會心一笑。

圖／迷客夏提供

另外，迷客夏5/17起也推出冰品大賞，派出牧場冰淇淋、特調冰棒為主角，截至6/30凡到店購買任2件冰品即打88折，不論是濃醇級伯爵紅茶拿鐵冰淇淋、芋頭牛奶冰淇淋、芝麻牛奶冰淇淋，還是解膩款柳丁綠茶冰棒一律適用，讓小資冰品控能夠用最佳優惠，迎接夏日。

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