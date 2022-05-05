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天天買1送1！ 喝春櫻拿鐵、吃蜜桃吐司 「奎克咖啡」陪媽媽秒飛日本

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／奎克咖啡
圖／奎克咖啡

帶著粉嫩少女心迎接母親節奎克咖啡與媽媽共享粉色甜蜜食光，即日起至5/15止，「春日櫻花拿鐵」天天買一送一，還能天天用$199優惠價吃到香甜櫻花蜜桃法式吐司，陪媽咪一秒到日本感受最後櫻花季的美好滋味！

奎克「春日櫻花拿鐵」以經典義式咖啡擠上雲朵般綿密的櫻花慕斯，帶有淡淡櫻花香，冰飲清爽消暑、熱飲絲滑順口，讓花香與咖啡香完美交織，更大大地滿足視覺感受；季節新品「香甜櫻花蜜桃法式吐司」選用日本糖漬櫻花甜蜜搭配清爽酸甜的新鮮水蜜桃片，法式吐司上略有焦糖酥香綿密感，香味濃郁又不過於甜膩。

圖／奎克咖啡
圖／奎克咖啡

即日起至5/15只要下載「黑浮國際餐飲集團APP」參與《櫻你美好會員禮活動》，領券後到全台奎克咖啡門市出示，購買兩杯相同容量/冰熱一致的「春日櫻花拿鐵」，就能以一杯免費享用的優惠價格，另還有指定優惠券，加價199元就能幸福品嚐櫻花蜜桃法式吐司(原價240元)，母親節享用雙重優惠陪媽媽一秒到日本。

圖／奎克咖啡
圖／奎克咖啡

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奎克咖啡 母親節 櫻花季 吐司 拿鐵

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