一日限定！CoCoｘ小茶栽堂「珍珠鮮奶茶＋黑烏龍茶」只要55元，買珍奶送圓瓶得獎茶

茶控們一日限定好康要筆記！連鎖手搖店CoCo最新攜手台灣知名茶品牌「小茶栽堂」 ，開賣超萌圓瓶造型的「黑烏龍茶」 ，5/4更祭出聯名組合好康，只要購買中杯珍珠鮮奶茶，即免費贈送「黑烏龍茶」，55元爽喝兩杯超划算。

圖／CoCo提供

CoCoｘ小茶栽堂首度合作推出聯名優惠組，以小茶栽堂獲得食品界米其林三星獎的「黑烏龍」為主角，強調茶香濃郁且喝得到淡淡的甜尾韻。如今這款泡好的好茶在手搖店酒喝得到，配合5/4週三好友日，只要打卡CoCo LINE官方帳號領取好友券，即可獲得超狂優惠，當日前往CoCo都可訂點購「中杯珍珠鮮奶茶+黑烏龍茶」，即可憑券用55元，買到原價105元的聯名組，相當於買珍奶送得獎茶超划算。

圖／CoCo提供

值得一提的是，此次黑烏龍茶裝入特殊造型瓶，光是小圓瓶外觀已十分高顏值，搭配茶湯更為吸睛。提醒大家每瓶黑烏龍茶價值50元，活動組合為限量販售，若售完將以指定飲品替代。

延伸閱讀：

．排隊1小時也要吃到！新北超狂「100元現切生魚片」隱身黃昏市場，新鮮豪華款300就有

．社畜們收假不哭！4大超商開工限時優惠 美式23元、咖啡買6送6，星巴克5折接力