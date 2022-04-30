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20元「IKEA抹茶霜淇淋」5月登場！GODIVA巧克力霜淇淋「第2支半價」領軍5大優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／品牌提供
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不管天氣如何，絕不影響冰控吃冰慾望！IKEA繼芋頭霜淇淋引爆網路熱議後，帶著全新抹茶口味來襲，讓粉絲享受銅板抹茶冰的初夏滋味；而GODIVA也新推3款少女系霜淇淋及櫻花造型巧克力，並推出抽獎活動，用冰淇淋第二支半價領軍5大優惠，限時好康別錯過。

IKEA

圖／IKEA提供
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IKEA美食小站20元經典霜淇淋是許多人最佳行程之一，今年官方5月將帶著「抹茶霜淇淋」初登場，日前低調在部分門市搶先上架後，已吸引許多網友嘗鮮。「抹茶霜淇淋」有人反映奶味偏重，重度抹茶再斟酌，但超低價和吸睛色系的視覺，可成為無痛入手的打卡新品。

圖／IKEA提供
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IKEA甜點另有「抹茶燕麥蛋糕」、「卡斯提拉蛋糕」，而討論度更高的還有嚴選本土番薯製成的雙色混搭的「地瓜QQ球」，免去夜市也能坐在餐廳享受一份35元的國民小吃。

GODIVA

圖／GODIVA提供
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比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA 5月因應母親節、520等特別的節日，一口氣推出新口味巧克力、霜淇淋及促銷活動。其中「LOVE GODIVA巧克力霜淇淋」分別有白巧克力、黑巧克力及雙重組合可以選擇，每支吃得到香醇綿密的巧克力霜淇淋，加上純手工粉色巧克力刨花捲片、乾燥玫瑰、愛心型巧克力牌點綴，豐富口感及高顏值勢必洗版社群。

值得一提的是，即日起至6/24只要消費並加入GODIVA Line官方帳號好友，即可獲得Love GODIVA愛意傳達小卡，消費滿額500元還能參與好友限定抽獎活動，指定4家門市截至5/8還有娃娃機活動，獎項含「霜淇淋第2支半價」、「消費滿300折50元折價券」、「飲品第2杯半價」、「散裝巧克力買5送1，並贈限定自選禮盒」、「GODIVA 精選 Love Message」，代表原價200元的巧克力霜淇淋新品，兩支現省100元。

優惠只適用於台灣GODIVA專門店，官網、Uber Eats、機場及免稅店除外，獎項以現場提供為主，數量有限，贈完即止，獎項需於抽出後當日完成兌換，飲品優惠不限同品項，半價優惠以價低者計算。

圖／GODIVA提供
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另外，GODIVA打造的浪漫系「櫻花造型草莓白巧克力」以白巧克力包覆草莓焦糖內餡，信義三越A8、新光南西、SOGO復興、SOGO天母、板橋大遠百、新竹巨城、台中大遠百、台南西門三越、高雄漢神巨蛋都能買得到，母親節送給媽媽告白也超有誠意，每顆售價100元。

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