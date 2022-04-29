粉紫芋泥盛宴！ 芋奶芋、紫芋瀑布..全新「JAI宅」IG人氣視覺系甜點TOP5來襲

被譽為「最美森林系餐廳」的JAI宅，繼先前草莓季推出一系列浮誇甜點後，最新菜單推出會讓芋頭控瘋掉的「芋泥系列」餐點，一口氣推出五款視覺與口感絕佳的芋泥甜點，包括超罪惡牽絲芋泥麻糬起司薄餅、奇芋怪獸戚風蛋糕、芋泥鮮奶酪等讓芋頭控一次滿足，快來看看JAI宅菜單推薦TOP5！

芋泥麻糬起司薄餅

「芋泥麻糬起司薄餅」，除了主角芋泥，再搭配Q彈麻糬與香濃起司，入口感受鹹甜交錯又酥脆的口感，還會牽絲！

芋泥麻糬起司薄餅，230元。圖／JAI宅

奇芋怪獸戚風島

有著超萌的外觀的「奇芋怪獸戚風島」，是以帶有伯爵茶香的戚風蛋糕為基底，再搭配綿密芋泥與鮮奶油，打造出甜而不膩的幸福滋味。

奇芋怪獸戚風島，120元。圖／JAI宅

紫芋瀑布

加入滿滿香濃的芋泥，「紫芋瀑布」脫模後奶霜芋泥如瀑布般傾瀉而下，療癒視覺又紓壓，入口的口感更升級。

紫芋瀑布，180元。圖／JAI宅

芋泥鮮奶酪

「芋泥鮮奶酪」可以吃到顆粒的新鮮芋泥，鋪在香醇濃郁奶酪布丁上，豐富層次組合在入口即化的奶酪布丁中每一口都充滿驚喜。

芋奶芋好喝

重量級的芋頭飲品「芋奶芋好喝」，以滿滿的芋泥搭配新鮮牛乳，加上主廚的特調配方，讓消費者依照自己口味作微調，牛奶加越多奶香越濃，讓人喝的「芋」罷不能！

芋泥鮮奶酪，90元、芋奶芋好喝，140元。圖／JAI宅

受到網美歡迎的JAI宅，不畏通貨膨脹影響，逆勢祭出加入「JAI宅」官方LINE＠好友，立即贈送主廚特製瑪德蓮一份(限店內用餐使用)，再加碼超人氣的手工義式冰淇淋、招牌脆薯二選一免費招待券(兌換期限至5/31)，可至下次用餐時兌換。

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