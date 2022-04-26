整月免費玩！51勞動節「8大樂園」連假優惠　299暢玩劍湖山、全台最大水上樂園下殺2折

新一波51勞動節連假即將登場，今天跟大家盤點台灣8大遊樂園的優惠，許多人氣樂園推限時3天特價門票，199元起暢玩水陸設施，壽星另能免費玩整月，一票到底超值好康必收。

劍湖山世界：

圖／劍湖山世界提供

上個月推出車牌優惠引爆話題性的「劍湖山世界」再推激省票價，4/30至5/2期間只要早上11:00前入園，原價899元可用299元爽玩樂園。提醒大家優惠限現場購票，活動以交通工具為單位，每輛汽車至多優惠4人，每輛機車最多優惠2人，繳交停車清潔費、取得購票憑證後才可憑證享特價。

不想早起的人也可把握截至4/30的2大活動，牡羊座、金牛座壽星憑身分證現場購票可享350元優惠；另有全民均享599元、13:00起則只要399元。

六福村主題遊樂園：

圖／六福村提供

六福村帶著一年一度的勞工優惠登場，4/29起至5/2只要出示本人有照識別證件或其他在職證明，如員工證、名片等，即可享有510元優惠價。而生肖屬虎、當月壽星活動持續進行中，只要出示證件，即享5折全日暢玩，還可攜帶同行友人優惠價599元，原價999元。

義大遊樂世界：

圖／義大提供

義大遊樂世界優惠同樣快閃3日，4/30至5/2現場購票不必出示證件，一律510元，售票至15:30止。而「當日」壽星更可「0元」免費玩義大遊樂世界，現賺899元，再帶2位同行者享699元優惠價。

麗寶樂園：

圖／麗寶樂園渡假區提供

位於麗寶樂園渡假區內的全台最大水上樂園「馬拉灣」選在連假首日4/30開園，並推出早鳥優惠，當天早上10:30前入園享門票199元，而5/1起至5月底另有指定穿著限定優惠，早上11:00前身穿比基尼泳衣或三角泳褲，900元門票下殺2折，199元開玩初夏避暑聖地。

頑皮世界野生動物園：4/30至5/2

圖／頑皮世界提供

南台灣最大動物園「頑皮世界」趁著勞動節連假推出限定優惠，4/30至5/2凡兩人同行，即可享有799元門票優惠，不僅能遊賞可愛動物，還能免費暢玩大型遊樂設施、4/30起每週六日及連假回歸的綠洲水樂園。

遠雄海洋公園：

圖／遠雄海洋公園官網

全台唯一海洋級公園「遠雄海洋公園」全票890元，5月特別新推壽星免費入園活動，當月壽星憑身分證、小朋友憑健保卡可免費入園，惟需搭配一名同行者現場購買全票入園，等於買一送一。而設籍宜、花、東或身分證開頭為G、U、V的居民則有699元特價。

小人國：

圖／小人國主題樂園臉書

台灣小人國主題樂園全年好康持續進行，截至12/31止「當日」壽星出示身分證開放免費入園，但要搭配一名成人購票同時入園，「當月壽星」則為250元，原價799元。

鈴鹿賽道樂園：

圖／鈴鹿賽道樂園提供

截至5/8，只要購買一人650元「全日暢遊券」，加碼贈送13:00前5歲以下免費全日暢玩、奧斯丁樂園399元優惠價。另外，4/30為止若以高雄券或振興券使用結帳，可享星光暢遊雙人500元，原價798元；而4/30為止也能把握最後小黃卡疫苗優惠，結帳前出示本人證件及紙本或數位疫苗接種證明，樂園暢遊券、卡丁車即可享有指定折扣，施打1劑享9折、施打2劑享8折、施打3劑享7折。

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