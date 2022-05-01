從海南紅回台灣！彰化「可妍可鹽」海洋風拿鐵、手搖一喝上癮

自海南起家的特色飲料店－可妍可鹽，全店所有飲料都可以加入回甘海鹽，喝到海洋裡的那股海風味，彷彿置身在度假海灘非常過癮，這樣的獨特口感原本只有海南喝得到，現在來台灣的彰化員林就可以喝到，還不快點來喝喝看！

【可妍可鹽】老闆夫妻12年前曾到大陸海南開咖啡飲料店──故事咖啡，在當地受到熱烈歡迎，當地人稱他倆叫「台灣夫婦」。後店家返台於2021年在彰化員林開設台灣的首間店鋪，同樣榮獲佳績。店內飲料種類共有八大類，分為咖啡、奶茶、純茶、水果茶、果汁、冰沙、醋飲、可樂等飲料。





【珍珠鮮奶茶】的茶香味道很濃郁，選用自煮的紅茶、再倒入品質有目共睹的光泉鮮乳，吸入一顆顆Q彈的珍珠超過癮。

【海鹽焦糖拿鐵】嚴選冠軍烘焙工藝咖啡豆，放入專業義式咖啡機製作而成；再與100%天然純鮮乳打出的奶泡混合，淋上法國進口的果露和特殊回甘海鹽，即成一杯外觀吸睛的海洋風拿鐵。

焦糖拿鐵加了海鹽後，鹹中帶甜的海鹽，引出咖啡的濃厚醇香，口感更加有層次，獨特的口感值得一試。

【海鹽百香蔓越莓莓】用的是南部果農種植的百香果。將新鮮的果汁喝下肚後，百香果的香氣先在嘴裡散開，再來會感受到一絲絲酸甜的蔓越莓味，與來自海洋的甘鹽混合在一塊，心情也跟著變得甜蜜蜜的。

不僅如此果汁還被做成了漂亮的漸層飲，吸入一顆顆的飽滿果粒，不僅味道好還兼具美觀性，若是上傳社群動態，絕對能夠成為動人的閃耀之星。

壓軸的【海鹽鮮桔檸檬】是店家的招牌，早期在海南時，便曾把鮮桔跟檸檬調製成飲料，受到熱烈歡迎並引起當地媒體報導。如今在台推出，鮮桔檸檬加入回甘海鹽後凸顯出了金桔與檸檬的甜味，而兩樣水果酸度比例也都控制到恰到好處，怪不得在台也收穫一票熱情粉絲。現在，就一起到可妍可鹽，點杯好喝的飲料享受享受吧。

可妍可鹽

店家地址：彰化縣員林市中正路53號

聯絡電話：0906833218

營業時間：10:00~20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3r7S1on





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